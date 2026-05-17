Tragedia en el Roca: una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora Según los testigos, habían discutido previamente y la mujer se arrojó a las vías. El hombre quiso detenerla y terminaron los dos debajo de la formación. Hay una investigación en curso a la espera de las imágenes de las cámaras de seguridad. Por Agregar C5N en









Testigos relataron el dramático final de una pareja en Lomas de Zamora.

Una pareja de jóvenes murió atropellada por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora tras una discusión en el andén. De acuerdo a los testigos, habían mantenido una pelea previa cuando la mujer se arrojó a las vías. El hombre quiso detenerla y terminaron los dos debajo del ferrocarril.

Por su parte, la Fiscalía se encuentra investigando las circunstancias del hecho mientras se esperan de las imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa Trenes Argentinos y del municipio para esclarecer el hecho de forma definitiva.

Las autoridades barajan distintas hipótesis sobre el fallecimiento de la pareja ya que los testimonios recolectados son contradictorios. Por un lado, hay quienes sostienen que existió una discusión previa que terminó en tragedia: "Aparentemente la chica se tiró y atrás el novio la quiso manotear para agarrarla, terminando los dos debajo de la formación". Mientras que otros testigos hablan de una presunta imprudencia al intentar cruzar las vías a pie para ganar el andén.

El trágico hecho tuvo lugar en el cruce con la calle Boedo, cuando la formación se dirigía hacia Alejandro Korn. El hecho obligó a un amplio operativo de emergencia que interrumpió el servicio de los ramales ferroviarios durante gran parte de la jornada.

Tren Roca - Lomas de Zamora - Trenes argentinos

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que se encargaron de recuperar los cuerpos, mientras peritos forenses realizaron tareas de levantamiento de rastros. En paralelo, los testimonios recogidos en los andenes por la Policía Científica comenzaron a orientar la investigación hacia la tercera hipótesis y la más fuerte resuena en la investigación: un accidente fatal ocurrido en medio de una crisis de pareja. Por su parte, el servicio de trenes se restableció con su cronograma habitual tras registrar demoras y cancelaciones generalizadas.