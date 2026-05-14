Incluso en poco tiempo, la ciudad logra combinar aventura, naturaleza y desconexión total en uno de los rincones más fascinantes de Argentina.

Ushuaia tiene algo difícil de explicar: paisajes imponentes, silencio patagónico y una energía que hace que muchos viajeros quieran regresar apenas se van.

Ushuaia combina naturaleza, aventura y paisajes únicos en el Fin del Mundo.

La gastronomía fueguina se destaca por la centolla, el cordero y los mariscos.

Un fin de semana alcanza para recorrer varios de sus principales atractivos turísticos.

Ushuaia es uno de los destinos más impactantes de la Patagonia argentina.

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Es uno de esos destinos que impactan desde el primer momento: rodeada de montañas, bosques, lagos y el Canal Beagle, la ciudad más austral del mundo combina aventura, naturaleza y paisajes únicos que parecen de otro planeta. ¿Qué podés hacer si solo tenés un fin de semana disponible y visitás Ushuaia?

Aunque muchos viajeros aseguran que tres días no alcanzan para conocerla por completo, también es cierto que un fin de semana puede ser suficiente para descubrir algunos de sus lugares más increíbles y vivir una experiencia inolvidable en el Fin del Mundo .

Si solo tenés pocos días disponibles, lo ideal es combinar excursiones clásicas con recorridos urbanos y escenarios naturales.

Qué hacer en Ushuaia en un fin de semana

Recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego

Uno de los imperdibles de Ushuaia es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí se pueden realizar caminatas entre bosques fueguinos, lagos y senderos con vistas espectaculares.

Navegar por el Canal Beagle

Otra excursión clásica es el paseo en catamarán por el Canal Beagle. Durante la navegación se pueden observar:

Lobos marinos;

Aves patagónicas;

Pequeñas islas;

El famoso Faro Les Éclaireurs.

Algunas excursiones también incluyen avistaje de pingüinos dependiendo de la temporada.

Usuahia

Visitar el Glaciar Martial

Muy cerca del centro aparece uno de los paisajes más impresionantes de la ciudad: el Glaciar Martial. El lugar ofrece senderos y miradores panorámicos ideales para quienes disfrutan del trekking y las vistas de montaña.

Caminar por el centro de Ushuaia

La avenida San Martín concentra gran parte del movimiento turístico. Allí hay:

Cafeterías; Restaurantes; Chocolaterías artesanales; Tiendas de montaña; Locales regionales.

La gastronomía fueguina es otro de los grandes atractivos del destino, especialmente los platos con centolla, cordero patagónico y mariscos.

Conocer el Museo del Presidio

Para quienes quieren descubrir la historia de la ciudad, una parada obligatoria es el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. El antiguo edificio de la cárcel conserva celdas originales y diferentes espacios históricos vinculados con el desarrollo de Ushuaia y la vida en el extremo sur argentino.

Otras experiencias recomendadas

Si el clima acompaña y el tiempo alcanza, también hay excursiones hacia: