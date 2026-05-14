Es uno de esos destinos que impactan desde el primer momento: rodeada de montañas, bosques, lagos y el Canal Beagle, la ciudad más austral del mundo combina aventura, naturaleza y paisajes únicos que parecen de otro planeta. ¿Qué podés hacer si solo tenés un fin de semana disponible y visitás Ushuaia?
Aunque muchos viajeros aseguran que tres días no alcanzan para conocerla por completo, también es cierto que un fin de semana puede ser suficiente para descubrir algunos de sus lugares más increíbles y vivir una experiencia inolvidable en el Fin del Mundo.
Si solo tenés pocos días disponibles, lo ideal es combinar excursiones clásicas con recorridos urbanos y escenarios naturales.
Qué hacer en Ushuaia en un fin de semana
- Recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego
Uno de los imperdibles de Ushuaia es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí se pueden realizar caminatas entre bosques fueguinos, lagos y senderos con vistas espectaculares.
- Navegar por el Canal Beagle
Otra excursión clásica es el paseo en catamarán por el Canal Beagle. Durante la navegación se pueden observar:
- Lobos marinos;
- Aves patagónicas;
- Pequeñas islas;
- El famoso Faro Les Éclaireurs.
Algunas excursiones también incluyen avistaje de pingüinos dependiendo de la temporada.
- Visitar el Glaciar Martial
Muy cerca del centro aparece uno de los paisajes más impresionantes de la ciudad: el Glaciar Martial. El lugar ofrece senderos y miradores panorámicos ideales para quienes disfrutan del trekking y las vistas de montaña.
- Caminar por el centro de Ushuaia
La avenida San Martín concentra gran parte del movimiento turístico. Allí hay:
- Cafeterías;
- Restaurantes;
- Chocolaterías artesanales;
- Tiendas de montaña;
- Locales regionales.
La gastronomía fueguina es otro de los grandes atractivos del destino, especialmente los platos con centolla, cordero patagónico y mariscos.
- Conocer el Museo del Presidio
Para quienes quieren descubrir la historia de la ciudad, una parada obligatoria es el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. El antiguo edificio de la cárcel conserva celdas originales y diferentes espacios históricos vinculados con el desarrollo de Ushuaia y la vida en el extremo sur argentino.
Otras experiencias recomendadas
Si el clima acompaña y el tiempo alcanza, también hay excursiones hacia:
- Los lagos Fagnano y Escondido;
- Paseos en kayak;
- Travesías en 4x4;
- Sobrevuelos en helicóptero;
- Visitas a Puerto Almanza.