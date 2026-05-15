Este refugio entre las montañas de Córdoba es un espacio ideal para relajarte y hacer una escapada: cómo se llama

Ubicada en el Valle de Punilla, La Cumbre, en el corazón de la provincia, ofrece recorridos históricos junto con paisajes de montaña.

Tradición, música y gastronomía: esta es la escapada ideal para hacer cerca de Buenos Aires y disfrutar un día de campo

Entre las sierras cordobesas hay un refugio que combina naturaleza, arte y tranquilidad , y que cada vez gana más protagonismo entre quienes buscan cortar con la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad. Se trata de La Cumbre , una localidad del Valle de Punilla que se transformó en una de las escapadas más recomendadas para disfrutar del aire serrano y el paisaje de montaña.

Ubicada entre caminos arbolados y vistas panorámicas, La Cumbre mantiene un perfil relajado que atrae tanto a parejas como a familias y grupos de amigos . El pueblo tiene una identidad marcada por la influencia europea, visible en su arquitectura, en sus casas de té y en una escena cultural que aparece en cada rincón.

La propuesta turística de La Cumbre mezcla descanso y movimiento en partes iguales. Quienes buscan tranquilidad encuentran senderos silenciosos, hospedajes rodeados de verde y miradores naturales donde el paisaje serrano se vuelve protagonista. Pero también hay espacio para la aventura y las actividades al aire libre.

Uno de los puntos más elegidos es el ascenso al Cristo Redentor, un trekking de dificultad media que regala una vista abierta de las sierras cordobesas. También aparece como parada obligatoria la histórica Estancia El Rosario, conocida por sus alfajores y por sus actividades recreativas en medio del bosque nativo.

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La cultura ocupa un lugar central en el pueblo. La tradicional Casa Museo Manuel Mujica Láinez, ubicada en Cruz Chica, conserva el legado del reconocido escritor argentino y funciona como uno de los grandes atractivos de la zona. A eso se suman galerías, talleres de cerámica y ateliers abiertos al público, que le dan a la localidad un movimiento artístico permanente.

Además, La Cumbre quedó seleccionada entre los destinos argentinos que buscan competir por el sello Best Tourism Villages, impulsado por la ONU para destacar pueblos turísticos con identidad propia y desarrollo sostenible. La combinación de naturaleza, patrimonio y vida cultural explica por qué este rincón cordobés aparece hoy como una de las escapadas más tentadoras para hacer durante un fin de semana largo.