Cuáles son las mejores localidades de Traslasierra para visitar en Córdoba durante el otoño

- Traslasierra se convierte en otoño en uno de los destinos más buscados de Córdoba por sus paisajes serranos y temperaturas más agradables.
- Localidades como Mina Clavero, Nono y San Javier combinan naturaleza, gastronomía y propuestas culturales.
- El otoño modifica el ritmo de la región y permite recorrer ríos, senderos y miradores con mayor tranquilidad.
- El Camino de los Artesanos y el Museo Rocsen aparecen entre los paseos más elegidos por los turistas.
La región de Traslasierra se transformó en uno de los destinos más elegidos de Córdoba para quienes buscan una escapada durante el otoño. Con menos movimiento turístico que en verano y temperaturas más moderadas, los pueblos serranos ofrecen un escenario distinto, marcado por montañas, ríos y árboles teñidos de tonos ocres y dorados.
Ubicada en el oeste cordobés, la zona mantiene el atractivo natural que la convirtió en un clásico del turismo argentino, aunque durante esta época suma tranquilidad y recorridos ideales para disfrutar a otro ritmo. Las caminatas junto al agua, los caminos rurales y las propuestas gastronómicas de platos autóctonos ganan protagonismo cuando baja el calor.
Además de los paisajes, Traslasierra ofrece ferias artesanales, bodegas, almacenes regionales y circuitos culturales que atraen tanto a familias como a parejas y grupos de amigos que buscan descansar algunos días lejos de las grandes ciudades.
Qué lugares de Traslasierra son ideales para visitar en otoño si viajas a Córdoba
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Villa Las Rosas: Se destaca por sus ferias, productores regionales y su cercanía con el Camino de los Artesanos, un recorrido donde emprendedores locales exhiben tejidos, cerámicas y productos hechos a mano.
Villa Cura Brochero y sus múltiples homenajes al cura santo
José Gabriel del Rosario Brochero fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016.
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