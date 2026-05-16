Cuáles son las mejores localidades de Traslasierra para visitar en Córdoba durante el otoño Si estás planeando una escapada rápida antes de que llegue el frío invernal, estos lugares entre las sierras son buenas alternativas y combinan naturaleza y cultura. Por Agregar C5N en









Qué destinos de Traslasierra son ideales para visitar en otoño. Traslasierra.com

Traslasierra se convierte en otoño en uno de los destinos más buscados de Córdoba por sus paisajes serranos y temperaturas más agradables. Localidades como Mina Clavero, Nono y San Javier combinan naturaleza, gastronomía y propuestas culturales. El otoño modifica el ritmo de la región y permite recorrer ríos, senderos y miradores con mayor tranquilidad. El Camino de los Artesanos y el Museo Rocsen aparecen entre los paseos más elegidos por los turistas. La región de Traslasierra se transformó en uno de los destinos más elegidos de Córdoba para quienes buscan una escapada durante el otoño. Con menos movimiento turístico que en verano y temperaturas más moderadas, los pueblos serranos ofrecen un escenario distinto, marcado por montañas, ríos y árboles teñidos de tonos ocres y dorados.

Mina Clavero www.cba.gov.ar

Ubicada en el oeste cordobés, la zona mantiene el atractivo natural que la convirtió en un clásico del turismo argentino, aunque durante esta época suma tranquilidad y recorridos ideales para disfrutar a otro ritmo. Las caminatas junto al agua, los caminos rurales y las propuestas gastronómicas de platos autóctonos ganan protagonismo cuando baja el calor.

Además de los paisajes, Traslasierra ofrece ferias artesanales, bodegas, almacenes regionales y circuitos culturales que atraen tanto a familias como a parejas y grupos de amigos que buscan descansar algunos días lejos de las grandes ciudades. Qué lugares de Traslasierra son ideales para visitar en otoño si viajas a Córdoba Mina Clavero: sigue siendo una de las localidades más visitadas de la región gracias a sus ríos y senderos serranos. Durante el otoño, el río Mina Clavero y los paradores cercanos se vuelven espacios ideales para caminatas y tardes más relajadas.





Nono: es uno de los puntos más buscados por quienes prefieren turismo cultural y paisajes de montaña. Allí se encuentra el Museo Rocsen, considerado uno de los museos más visitados de la provincia. Villa Cura Brochero: el pueblo mantiene una fuerte identidad histórica y religiosa vinculada al legado del Cura Brochero. Además, cuenta con accesos a ríos y recorridos naturales muy elegidos durante esta época del año. nono cordoba turismo San Javier: ubicado al pie de las sierras, combina vistas panorámicas, propuestas gastronómicas y hospedajes rodeados de naturaleza. Es uno de los lugares preferidos para descansar algunos días. Villa Las Rosas: Se destaca por sus ferias, productores regionales y su cercanía con el Camino de los Artesanos, un recorrido donde emprendedores locales exhiben tejidos, cerámicas y productos hechos a mano. Villa Cura Brochero y sus múltiples homenajes al cura santo José Gabriel del Rosario Brochero fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. www.welcomeargentina.com