17 de mayo de 2026 Inicio
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River, una enfermería: los jugadores que Coudet perdería para la final del Apertura

En el enfrentamiento ante Rosario Central, Sebastián Driussi salió llorando y el Millonario ahora confirmó el grado de su lesión. También se conocieron los resultados de Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, quienes debieron ser reemplazados.

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Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel

Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel, un desgarro. Se pierden la final

Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno se sometieron a los estudios correspondientes para conocer el grado de lesión que sufrieron durante el encuentro ante Rosario Central por las semifinales. Y aunque algunos resultados arrojaron noticias positivas, lo cierto es que Eduardo Coudet no podrá contar con al menos dos de esos tres titulares en la final del Torneo Apertura.

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La mayor preocupación se vivió en los primeros minutos del encuentro disputado en el Monumental cuando el delantero recibió una fuerte falta en la rodilla y se retiró entre lágrimas. Si bien todo indicaba que podría tratarse de una lastimadura ligamentaria, por suerte se descartó esa posibilidad.

Finalmente, el Gordo sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial derecho, con un tiempo de recuperación de un mes, por lo tanto, se perderá el duelo final de la liga local el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba ante Argentinos Juniors o Belgrano.

Más allá de que es “una buena noticia” por ser un grado mucho menor de lo que se imaginaba, la baja no deja de ser sensible para el Millonario, sobre todo por el gran momento futbolístico que atravesaba el atacante en las últimas semanas. En esa línea, el propio jugador hizo un descargo en sus redes con la tranquilidad de los resultados.

“Ayer pasé un momento difícil, pero gracias a Dios los estudios trajeron tranquilidad. Ahora toca enfocarme en la recuperación, trabajar al máximo y volver más fuerte para seguir dando todo por esta camiseta”, indicó.

Al mismo tiempo, aseguró sentirse orgulloso de sus compañeros “por el esfuerzo y por haber conseguido el pase a la final”. “Voy a estar acompañando y empujando desde donde me toque. Gracias a todos por los mensajes y el apoyo”, concluyó en Instagram.

driussiins

Enfermería en River: cuáles son las lesiones de Montiel y Aníbal Moreno

Además de Sebastián Driussi, tanto Gonzalo Montiel como Aníbal Moreno también debieron salir por sentir una molestia. Al igual que el delantero, ambos futbolistas también se sometieron a los estudios correspondientes.

El campeón del mundo, padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo y quedó inmediatamente descartado para la final del Torneo Apertura. El lateral venía siendo una pieza importante tanto por experiencia como por intensidad y liderazgo dentro del equipo, pero sintió una molestia en lo que terminó siendo la victoria ante Rosario Central y no salió a jugar el segundo tiempo; en su lugar ingresó Fabricio Bustos.

Además, no estará disponible para Eduardo Coudet en los dos partidos que restan de la Copa Sudamericana ante Bragantino y Blooming. Sin embargo, se espera que llegue con poco rodaje para el Mundial 2026.

gonzalo montiel barracas river

Por su parte, el mediocampista, que está en la prelista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo, también sufrió un esguince del ligamento colateral medial derecho, por lo que estará cerca de un mes afuera de las canchas y tampoco podrá estar presente en la final.

El ex – Racing pidió el cambio cuando el choque promediaba los 35 minutos del segundo tiempo ante el Canalla tras defender una pelota en la mitad de la cancha. Su lesión obliga al cuerpo técnico a modificar una zona clave del mediocampo.

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