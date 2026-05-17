17 de mayo de 2026 Inicio
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Advierten que las jubilaciones mínimas perdieron un 10,3% contra la inflación desde que asumió Javier Milei

Se trata de un informe que expuso la brecha entre las prestaciones previsionales, ya que los jubilados con tres haberes mínimos registraron una mejora del 7,8%, mientras que los que reciben la mínima con el bono registraron un deterioro.

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Los jubilados atraviesan una delicada situación.

Los jubilados atraviesan una delicada situación.

ANSES

Un informe del economista Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), advirtió que los jubilados que cobran el haber mínimo junto al bono de $70.000 sufrieron una pérdida del 10,3% de poder de compra entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

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El análisis expuso la brecha entre las prestaciones previsionales, ya que los jubilados con un haber que representa tres jubilaciones mínimas registraron una actualización del 7,8% en comparación con el comienzo de la presidencia de Javier Milei, mientras que los que cobran la mínima perdieron un 10,3%. En tal sentido, el informe explicó que la diferencia se debe especialmente al congelamiento del bono extraordinario, pese a la suba de la inflación.

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Los jubilados atraviesan una delicada situación.

Los jubilados atraviesan una delicada situación.

En este marco, el Iaraf señaló que los jubilados con tres haberes mínimos deberían cobrar $1.058.762 medidos a precios actuales de abril de 2026, aunque percibieron $1.140.859. Por su parte, para las jubilaciones mínimas con bono, el ingreso equivalente actualizado de noviembre de 2023 sería de $502.207, pero el monto percibido en abril fue de $450.286.

Por otro lado, el análisis resaltó que los jubilados con tres haberes mínimos perdieron el correspondiente a 26,1 haberes mensuales de 2017, lo que significa una merma acumulada de alrededor de $51,6 millones. El panorama es similar para los que cobran una jubilación mínima, debido a que la pérdida acumulada equivale a 17,3 haberes mensuales de 2017, lo que equivale a cerca de $11,4 millones a valores de abril de 2026.

A cuánto llega el nuevo haber mínimo de los jubilados de ANSES en junio

ANSES confirmó el nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en junio de 2026. El ajuste será del 2,6%, en línea con el índice de inflación de abril difundido por el INDEC, y se aplicará mediante la fórmula de movilidad mensual establecida por el DNU 274/24.

Con esta actualización, el organismo buscará sostener el poder de compra de los haberes previsionales frente al avance del costo de vida. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran los ingresos más bajos del sistema previsional.

A ese esquema se sumará el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, por lo que muchos beneficiarios recibirán en junio un ingreso superior al habitual.

Con el incremento del 2,6%, la jubilación mínima quedará en $403.396,63. A ese valor se agregará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar ascenderá a $473.396,63.

El pago se realizará según el calendario habitual organizado por terminación de DNI. Como ocurre todos los meses, los fondos estarán disponibles para extraer en cajeros automáticos o utilizar mediante tarjeta de débito.

Además, en junio se abonará el medio aguinaldo. Ese adicional equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre y se acreditará automáticamente junto con el resto de las prestaciones.

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