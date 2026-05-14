14 de mayo de 2026 Inicio
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Para relajarse en el agua: así es la escapada a solo 100 kilómetros de CABA

El complejo turístico se desarrolla alrededor de una extensa laguna de más de 700 hectáreas, un entorno natural que posibilita la práctica de numerosas actividades recreativas y deportivas.

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Para relajarse en el agua: así es la escapada a solo 100 kilómetros de CABA
Dirección de Turismo de Monte
  • A poco más de 100 kilómetros de Buenos Aires, este destino se consolidó como una de las escapadas acuáticas más elegidas cerca de CABA.
  • La localidad combina tranquilidad, naturaleza y una infraestructura turística ideal para pasar el día o disfrutar un fin de semana.
  • Su extensa laguna permite realizar actividades como kayak, windsurf, navegación recreativa y otras propuestas al aire libre.
  • Además del atractivo natural, el lugar ofrece restaurantes, espacios verdes y servicios que potencian el descanso y la recreación.

Para quienes desean escapar del ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires sin realizar viajes demasiado largos, este destino se presenta como una de las alternativas más atractivas para disfrutar de la naturaleza y las actividades acuáticas. Su cercanía con la Capital Federal y el fácil acceso por autopista lo convierten en un punto ideal tanto para una escapada de un día como para un fin de semana de descanso.

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Ubicada a poco más de 100 kilómetros de Buenos Aires, esta localidad combina la tranquilidad típica del paisaje bonaerense con una infraestructura turística y náutica preparada para recibir visitantes durante todo el año. El entorno ofrece un equilibrio perfecto entre descanso, recreación y comodidad, permitiendo desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos.

San Miguel del Monte

El gran atractivo del lugar gira en torno a su extensa laguna, eje central de múltiples actividades deportivas y recreativas. A esto se suma una propuesta gastronómica variada y espacios ideales para el turismo al aire libre, consolidando al destino como uno de los polos turísticos más importantes de la provincia para quienes buscan relax y contacto con el agua.

Cómo es la escapada "acuática" para hacer cerca de CABA

Para quienes desean alejarse por unas horas del ritmo frenético de la Ciudad de Buenos Aires sin recorrer largas distancias, esta localidad se ha convertido en uno de los destinos más elegidos por los amantes de la naturaleza y las actividades acuáticas. Su cercanía con la Capital Federal y el rápido acceso por autopista permiten organizar escapadas cómodas tanto para pasar el día como para disfrutar de un fin de semana de descanso junto al agua.

San Miguel del Monte -

Ubicada a unos 100 kilómetros de Buenos Aires, la villa turística combina la tranquilidad del paisaje bonaerense con una infraestructura náutica preparada para todo tipo de visitantes. El entorno resulta ideal para practicar deportes como kayak, windsurf y navegación recreativa, además de ofrecer amplios espacios verdes perfectos para desconectarse del movimiento urbano y disfrutar del aire libre.

El crecimiento sostenido del destino permitió ampliar su propuesta turística con restaurantes, servicios y actividades disponibles durante todo el año. Gracias a su gran espejo de agua y a su entorno natural, el lugar logró consolidarse como uno de los polos recreativos más importantes de la provincia, ofreciendo una experiencia que mezcla descanso, deporte y gastronomía en un ambiente relajado y accesible.

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