Vacaciones en la Costa Atlántica: el hermoso vivero para visitar cuando la playa está fresca

Este lugar ofrece 36 hectáreas de bosque, historia y tranquilidad para quienes buscan un respiro del mar.

Un espacio verde encantador a poca distancia de la playa. 

Un espacio verde encantador a poca distancia de la playa. 

  • El Vivero Cosme Argerich se encuentra ubicado estratégicamente en el acceso a San Clemente del Tuyú.
  • Su función original fue fijar los médanos costeros para proteger a la localidad del avance de la arena y de los fuertes vientos marinos.
  • El predio alberga más de 1.800 especies de árboles, entre los que destacan eucaliptos y pinos.
  • Abre todos los días de 9 a 19 horas, ofreciendo además visitas guiadas matutinas y charlas gratuitas sobre concientización ambiental.

En el partido de la Costa, existe un refugio natural que rompe con el paisaje costero tradicional: el Vivero Municipal "Cosme Argerich". Ubicado en el acceso a San Clemente del Tuyú, este predio es un pulmón verde fundamental que combina recreación, educación ambiental y una mística única entre sus senderos sombreados.

La oferta de actividades no sólo tienen cobertura los fines de semana.
Creado originalmente para fijar los médanos y proteger a la ciudad del avance de la arena y los vientos, hoy el Argerich es una propuesta para cambiar de escenario en tus vacaciones, lejos de la orilla pero cerca de la naturaleza más pura.

Con una extensión de 36 hectáreas adornadas de una biodiversidad que sorprende, el predio cuenta con ejemplares de eucaliptos, pinos, acacias y diversas especies exóticas que crean un microclima fresco incluso en los días más calurosos del verano.

Dónde queda el Vivero Cosme Argerich

San clemente del tuyu

En el corazón de San Clemente del Tuyú se encuentra este vivero con el que se generaron los árboles y las plantas para forestar las diferentes localidades. Se ubica en la Av. XV y calle 18, justo antes del ingreso al casco urbano de San Clemente.

Qué puedo hacer en Vivero Cosme Argerich

Es el escenario ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza, meditar y refugiarse en un espacio tranquilo en la Costa. Se recomienda realizar un recorrido tranquilo por sus senderos para conocer las 1800 especies de árboles que hay y observar las aves que visitan el lugar.

El parque además cuenta con un sector de parrillas, mesas y bancos de madera, lo que lo convierte en el lugar ideal para el clásico asado de domingo o un picnic bajo la arboleda; perfecto para ir en familia o en grupo. La entrada es libre y gratuita, lo que lo posiciona como una de las mejores opciones de bajo costo para pasar el día en la zona.

Vivero Cosme Argerich

El predio también alberga una escuela técnica con orientación agraria, donde se realizan investigaciones sobre el ecosistema costero, reafirmando su rol como centro de aprendizaje y conservación.

El vivero abre todos los días de 9 a 19 horas, con visitas guiadas a las 10:30 hs. Además, los jueves realizan charlas de concientización ambiental llamadas “olas conscientes” y durante la tarde hay encuentros materos para conocer más sobre la costa.

Cómo llegar a Vivero Cosme Argerich

Desde CABA en auto, se debe tomar la Ruta Provincial 2 hasta Dolores y luego empalmar con la Ruta Provincial 63 hasta la Ruta 11 (Interbalnearia). Son aproximadamente 310 kilómetros hasta el Vivero Cosme Argerich, calculando unas 3 horas y media de viaje.

