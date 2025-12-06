6 de diciembre de 2025 Inicio
Un cambio real: el desafío de incrementar la masa muscular para "buscar una mejor versión de mi"

Luego de atravesar su "peor momento", donde llegó a pesar 57 kilos, Ezequiel Franchelli cambió su estilo de vida y lo intensificó con el desafió de 90 días de la mano del entrenamiento junto a La Roca. "No se obsesionen con el físico, sino que es la persona que te convertís en este proceso", señaló.

La Roca y Ezequiel. 

La Roca y Ezequiel. 

Ezequiel Franchelli es el protagonista del sexto capítulo de Un Cambio Real, el nuevo contenido de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo. En este caso, luego de atravesar su "peor momento", donde llegó a pesar 57 kilos, el joven cambió su estilo de vida y lo intensificó con el desafió de 90 días con un incremento de la masa muscular de manera saludable y plena.

Pero el camino para llegar a ello no fue fácil, Ezequiel recordó "estaba en mi peor momento, uno muy malo en el que caí económicamente, emigré a Indonesia y empecé de cero". "Entendí que para salir de esa situación necesitaba buscar una mejor versión de mi", relato sobre la decisión de comenzar a entrenar y adentrarse en un gimnasio.

En ese pasado, "tuve que hacer muchas cosas, como el hecho de compartir una habitación, cocinar en un baño, no había otra pero tenía que salir adelante". Pero había algo que a Ezequiel no le cerraba: "Sabía que el área física era algo fundamental para poder salir de ahí. Sabía que se venían momentos muy duros, iba a dormir poco, requería mucha energía y necesitaba estar bien alimentado y fuerte sobre todo mental y emocionalmente".

Tras comenzar el proceso en 57 kilos, gracias a intensificar el entrenamiento junto a La Roca, actualmente se encuentra en 70 kilos: "Sin lugar a dudas que los beneficios fueron mucho más allá de lo físicos. Cuando te adentrás en este estilo de vida y conectás, te das cuenta que va mucho más allá de verte un poco mejor físicamente. Empezás a tener más autoestima, confianza, certeza en tus pasos y mayor claridad de pensamiento y acción".

En la sexta entrega de Un Cambio Real, Ezequiel destacó que su nuevo estilo de vida lo sacó de "de un lugar que viven muchas personas". "Un ciclo constante de culpa y vergüenza. Cuando comemos mal cuando salimos, tomamos alcohol. Inevitablemente hace que caigas en tu vida y sin lugar a dudas que me sacó de ese lugar", describió.

Sobre el final, habló sobre la importancia de rodearse de un entorno "alineado" y "que te empuje", pero dejó un consejo: "No se obsesionen con el físico, si tenés más músculo o no, sino que es la persona que te convertís en este proceso".

