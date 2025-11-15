15 de noviembre de 2025 Inicio
Un cambio real: Fabiana Villegas, de la anorexia a "la vida que siempre soñé"

Llegó a pesar 34 kilos y su transformación personal y física fue reforzada gracias al entrenamiento junto a La Roca. Sus vivencias personales que la llevaron a no comer, la operación que marcó su vida y la importancia de una alimentación saludable.

Por
Fabiana Villegas junto a La Roca. 

Fabiana Villegas junto a La Roca. 

Fabiana Villegas es la protagonista de la tercera entrega de Un Cambio Real, el nuevo contenido de C5N, que en este capítulo cuenta la historia de una mujer que pasó de la anorexia a "la vida que siempre soñé", gracias al entrenamiento junto a Cristian Ariel "La Roca" Quevedo.

Llegó a pesar 34 kilos y su transformación, tanto personal como física, fue reforzada gracias al entrenamiento personalizado y cuidado de La Roca. A lo largo de su vida atravesó una operación que la marcó y existieron diversas experiencias personales que la habían llevado a no comer.

"Fui anoréxica, llegué a pesar 34 kg, obviamente que no estaba bien anímicamente. Eso fue lo que me llevó a dejar de comer. Yo toda mi vida entrené. Fueron muchos años entrenando y lo que no combinaba era el entrenamiento con la alimentación", explicó en un primer momento Fabiana.

Luego recordó cuando "un día subo al colectivo y una chica escuché que le decía a otra persona al lado 'me impresionan los brazos de esa chica'. Era yo. Ahí dije que algo me estaba pasando".

la roca 3
Fabiana Villegas junto a La Roca.

Fabiana Villegas junto a La Roca.

La vida de Fabiana estuvo marcada por un accidente donde se fracturó una vértebra y "ahí los médicos se dieron cuenta que yo tenía una mala formación en los huesos. Me operaron, adelgacé bastante, seguía entrenando, pero la alimentación no concordaba con lo que estaba entrenando, algo estaba pasando".

Gracias a entrenamiento junto a La Roca, reconoció a C5N la importancia de vida: "Este estilo, de comer sano, entrenar, acostarme temprano, pensar la rutina que me toca al otro día, para mí es un estilo de vida que hoy no lo quiero cambiar".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por C5N (@c5n)

"Tengo la columna de casi una persona de 80 años. El cirujano cuando me dio el alta me dijo que estaba bien que entrene y que le haga caso a mi cuerpo. Soy de una generación de las mujeres que no hacían peso", describió.

En este marco, la protagonista de la tercer capítulo de Un Cambio Real, dejó un mensaje alentador y de esperanza para aquellos que un cambio: "Lo importante es la salud y poder llegar bien a una determinada edad y combinar con un buen entrenamiento. Es la vida que siempre quise tener, ni buena ni mala, es la que yo elegí".

