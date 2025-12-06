6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este crimen estuvo 16 años sin resolverse pero un avance tecnológico dio con la respuesta: cómo fue el caso

Nuevas herramientas, métodos modernos de análisis y técnicas forenses impensadas al momento del hecho permitieron revisar pruebas antiguas desde otra perspectiva.

Por
El caso del asesino que revolucionó la investigación criminal en Europa

El caso del asesino que revolucionó la investigación criminal en Europa

  • El doble crimen ocurrió en 2004 en Linköping y dejó como víctimas a un niño de ocho años y a una mujer que intentó ayudarlo.
  • A pesar de contar con ADN y numerosas pruebas, la investigación permaneció estancada durante 16 años.
  • Un cambio legal en 2019 permitió usar genealogía genética para avanzar en el caso.
  • En 2020, Daniel Nyqvist fue identificado, arrestado y confesó los asesinatos.

Durante más de una década y media, un expediente permaneció abierto sin respuestas, acumulando hipótesis, pistas inconclusas y el peso del paso del tiempo. El crimen, que conmocionó a la comunidad en el momento en que ocurrió, parecía condenado a engrosar la larga lista de casos sin resolver, esos que se enfrían mientras familiares y allegados esperan una verdad que no llega.

El robo ocurrió en el barrio Hernández.
Te puede interesar:

La Plata: robaron en una distribuidora y se llevaron las cajas navideñas de los empleados

Sin embargo, los avances tecnológicos comenzaron a cambiar el rumbo de investigaciones que durante años estuvieron estancadas. Así, lo que parecía un callejón sin salida volvió a ponerse en movimiento. El caso de Daniel Nyqvist se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología puede reescribir la historia de un crimen.

Cómo fue el doble asesinato que sacudió a Suecia y estuvo 16 años sin resolverse

Daniel Nyqvist

En 2004, la ciudad sueca de Linköping quedó marcada por un doble asesinato que durante 16 años desconcertó a la policía. El 19 de octubre de ese año, Mohamed Ammouri, un niño de ocho años que iba camino a la escuela, fue atacado de manera violenta por un hombre con el rostro cubierto, que lo apuñaló con una navaja. Poco después, Anna-Lena Svensson, una mujer de 56 años que intentó auxiliar al chico tras presenciar el ataque, también fue asesinada. El hecho ocurrió en una zona céntrica y habitualmente tranquila, lo que aumentó el impacto en la comunidad.

Testigos describieron al agresor como un joven de unos veinte años, con abrigo claro y gorro oscuro, que tras cometer los crímenes se alejó caminando con calma. En la escena, la policía halló pruebas clave: el arma utilizada, una gorra ensangrentada y material genético del autor. Aun así, y pese a miles de entrevistas y análisis de ADN, la identidad del responsable siguió siendo un misterio durante años, incluso después de solicitar colaboración internacional.

El quiebre llegó en 2019, cuando un cambio legal en Suecia habilitó el uso de bases de datos de genealogía comercial para investigaciones criminales. Gracias al trabajo del genealogista Peter Sjölund, que combinó reconstrucción de linajes familiares y genética forense, los investigadores lograron armar el árbol genealógico del sospechoso.

En 2020, el ADN coincidió con el de Daniel Nyqvist, un hombre que había vivido sin levantar sospechas cerca de la ciudad. Tras su detención, confesó los homicidios y explicó que actuó impulsado por pensamientos obsesivos, eligiendo a sus víctimas al azar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El robo fue en el barrio Puente Ezcurra, en Virrey del Pino.

Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente para sacarle el auto

La historia de uno de los asesinos colombianos más temidos

Fue acusado por 4 crímenes pero el número de asesinatos sería mayor: la historia de Joseph Naso

Diego Xiccato es uno de los argentinos detenidos por el hurto a Dolphin Mall.

La ex pareja de uno de los implicados en el robo de Miami los criticó: "Se hacen los adolescentes"

Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital

Brasil: desmantelaron la granja de visualizaciones que falseaba reproducciones de videos en YouTube

La mujer terminó detenida.

Detenida le colocaba la tobillera electrónica a su hija para salir a pasear: cómo la encontraron

El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Rating Cero

La Sole encaró a Pergolini en vivo.

El tenso momento entre La Sole y Mario Pergolini en pleno programa: "Yo te sufrí"

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 

Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

Una participante rompió en llanto en MasterChef.

Escándalo en MasterChef: una participante rompió en llanto por el trato del jurado

La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje. 

La filosa crítica de Sabrina Rojas a Pampita en pleno vivo: "Está hermosa pero..."

Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix
play

Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.
play

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

últimas noticias

Kansas City Stadium, el estadio donde debutará la Selección argentina. 

En Kansas y Dallas: los estadios donde la Selección argentina arrancará el Mundial 2026

Hace 4 minutos
Scaloni subió al escenario mientras se conocían los horarios y sedes del Mundial 2026.

Tras la polémica por los guantes en el sorteo, Scaloni tocó la Copa del Mundo: "No me conoció.."

Hace 13 minutos
La FIFA confirmó el fixture compleo del Mundial 2026. 

Mundial 2026: la Selección argentina debutará con Argelia el 16 de junio en Kansas

Hace 31 minutos
Chernobyl lejos de ser un tema del pasado, siempre da que hablar. 

Espeluznante: un misterioso hongo negro de Chernobyl podría "comer" radiación

Hace 1 hora
Javier Milei abordo de un F-16

Milei se subió a un avión F-16: todas las reacciones en redes sociales

Hace 1 hora