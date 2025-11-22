Un cambio real: Mauro Etcharre, la importancia de la mentalidad para bajar más de 40 kilos Llegó a pesar 140 y su vida, con restricciones físicas y pensamientos limitantes, comenzó a modificarse cuando arrancó a entrenar con La Roca. La historia familiar que lo marcó y su verdad: "Si no se cuida uno, no puede cuidar al resto". Por







Mauro Etcharre junto a La Roca.

Mauro Etcharre es el protagonista del cuarto capítulo de Un Cambio Real, el nuevo contenido de C5N que muestra historias de vida transformadas a partir de comenzar a entrenar con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo. Llegó a bajar más de 40 kilos y destacó la importancia de la mentalidad para alcanzar los objetivos. "Si no se cuida uno, no puede cuidar al resto".

Mauro explicó que llegó a pesar 140 y "toda siempre tuve tendencia a engordar". Además luchó contra las creencias limitantes de decir "yo no voy a llegar a ser como esa persona que hace gimnasia, que se cuida, que está bien físicamente porque yo lo veía como un imposible".

Entre las principales problemas que atravesaba debido al sobrepeso estaban problemas al caminar, transpirar mucho y que me duela la cintura al hacer 6 cuadras. Hoy en día, gracias una rutina y el seguimiento físico de La Roca tiene un peso de 96 kilos.

un cambio real cap 4 (1) Mauro Etcharre, el protagonista de la cuarta entrega de Un Cambio Real. Pero la historia de Mauro tiene un click en su vida: "Hace dos años falleció mi papá de una forma sorpresiva. Se fue a dormir y se quedó en un sueño con 68 años. Ahí yo dije 'bueno lo importante no es cuántos años vivís sino como vivirlos'.

Recordó que había empezado a seguir el contenido en redes sociales de La Roca y pensaba "si este flaco pudo con cosas más graves que me han pasado a mi, yo creo que hoy estoy a tiempo y es momento de empezar el cambio"

Para Mauro, más allá del entrenamiento físico "lo principal es la parte mental", ya que "la motivación no es constante, dura un tiempo y después se te va". "Aprendí gracias a vos y tu grupo a ser disciplinado", agradeció el protagonista de Un Cambio Real. "El cambio físico y mental eso lo puede hacer solo uno. Lo que uno no tiene que hacer es bajar la guardia porque podés recaer de nuevo. Hay que cuidar el avatar de uno. Lo más importante es uno. Si no se cuida uno, no puede cuidar al resto", concluyó Mauro.