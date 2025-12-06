El turismo rural en Buenos Aires crece año tras año en un contexto en el que las personas buscan desconectarse de la tecnología y justamente reconectar con la naturaleza y el encuentro con el otro. Para estos momentos, hay un destino ideal que se encuentra a menos de dos horas de la ciudad.

Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río

San Andrés de Giles es una ciudad cabecera de partido considerada un polo de actividades rurales en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Este destino combina la tranquilidad de la vida de pueblo con un rico patrimonio histórico y una tradición gaucha bien arraigada.

La ciudad se distingue por su activa conservación de parajes y pueblos rurales circundantes, muchos de los cuales mantienen vivas sus antiguas pulperías y almacenes de ramos generales .

San Andrés de Giles es la ciudad cabecera del partido homónimo , ubicado en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires. Limita con partidos importantes como Luján, Mercedes, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Se encuentra en una zona de campo tradicional, con influencia de la historia del Camino Real.

El corazón de la ciudad es ideal para un paseo tranquilo apreciando la arquitectura de su casco histórico . Se puede visitar el Palacio Municipal, construido en 1910 , la Iglesia San Andrés Apóstol , y la casa en la que vivió y trabajó el ex presidente Héctor Cámpora .

Pero para quienes buscan conectar con la naturaleza, el paseo ideal es en el Parque Municipal Dr. Fernando Lillia, que cuenta con quince hectáreas con espacios verdes, parrillas, sendero aeróbico y circuito para bicis.

Municipalidad de San Andrés de Giles

La visita no está completa sin una parada gastronómica para saborear cocina típicamente criolla. Podés disfrutar de parrilladas, platos de olla y picadas abundantes con productos regionales en los paradores rurales y las pulperías de la ciudad. Además hay varias propuestas de alojamiento para quienes quieran quedarse a pasar más de un día.

En el caso de querer alargar el paseo, se pueden visitar otras de las localidades rurales más pequeñas que abarca el partido como Azcuénaga, Villa Ruíz, Cucullu y Solís. Estos lugares son famosos por sus estaciones de tren antiguas, sus almacenes centenarios y sus iglesias de campo.

Cómo llegar a San Andrés de Giles

SAN ANDRES DE GILES- WIKIPEDIA

Es un destino de muy fácil y rápido acceso, situado a aproximadamente 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viaje en auto dura alrededor de una hora y media, siendo un destino ideal para una escapada en el día.

Primero, tomar la Autopista Acceso Oeste, para continuar por la Ruta Nacional 7 (RN 7), que lleva directamente al acceso de la ciudad de San Andrés de Giles, sin desvíos o complicaciones.

También se puede llegar a través de transportes de media distancia que conectan la Terminal de Retiro o Liniers con San Andrés de Giles, con un trayecto que no supera las dos horas.