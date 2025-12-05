Leandro Santoro cruzó a su anterior partido: "No encuentro nada positivo en el actual radicalismo"

6 de diciembre de 2025 Inicio
En un extenso diálogo con Nancy Pazos, en el programa Inteligencia Artesanal por la pantalla de C5N, el legislador porteño aseguró que el peronismo es el proyecto de país y ciudad que más lo identifica.

El legislador porteño por Fuerza Patria pasó por Inteligencia Artesanal, el programa conducido por Nancy Pazos por la pantalla de C5N.

Leandro Santoro, actual legislador porteño del peronismo por Fuerza Patria, cuestionó a la Unión Cívica Radical, el partido en el cual comenzó a militar políticamente a finales de la década de los '80, cuando la fuerza era liderada por Raúl Alfonsín. "Aquello era Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y León Gieco; era la primavera democrática, la solidaridad social, el sentido de pertenencia a un proyecto colectivo. Son cosas que se dejaron de percibir en el radicalismo y se empezaron a asociar al kirchnerismo. No encuentro nada de positivo en el actual radicalismo", aseguró.

En un extenso diálogo en Inteligencia Artesanal, el programa conducido por Nancy Pazos por la pantalla de C5N, el actual dirigente del peronismo también analizó la actualidad del gobierno de Javier Milei y la debilidad de su fuerza política que es, a su vez, el principal espacio opositor a La Libertad Avanza. "Todo se estaba por ir a la mierda y apareció Scott Bessent (secretario del Tesoro norteamericano) y pasó lo impensable: Argentina recuperó confianza financiera que permite bajar el riesgo país e ir al mercado de capitales", dijo Santoro.

"La verdad es que el régimen cambiario de la Argentina es insostenible. Todo el mundo habla de un atraso cambiario, irresponsabilidad del manejo de divisas y que permite para una burbuja generar una suerte de veranito de consumo y para el resto del país perder el empleo", sostuvo Santoro. Luego, aseveró: "El momento de Milei es empoderamiento como consecuencia de un fracaso; si tenés que ir a pedirle ayuda primero al Fondo Monetario Internacional y después a Estados Unidos es porque fracasó el modelo. Él lo vende como una victoria".

Por otra parte, el actual legislador porteño cuestionó el proyecto de reforma laboral que el oficialismo enviará al Congreso para tratarse en sesiones extraordinarias. "Lo que propone el Gobierno es una precarización orientada a garantizarle a los grandes empresarios que les cueste menos despedir y la mano de obra sea más barata", dijo. "En segundo lugar, mandarle un mensaje al mercado en general de que son capaces de hacer sufrir a la gente para garantizar altos márgenes de rentabilidad", agregó luego.

Por último, Santoro se refirió a la dificultad de hacerle frente al oficialismo por parte del peronismo, el principal espacio opositor. "El tablero político en Argentina se divide en dos mitades. Del lado derecho, lo que ordena todo es el tipo de cambio: si tenés dólares o no los tenés. En el hemisferio izquierdo: la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires", comenzó Santoro. Luego, continuó: "Lo que ellos tienen que hacer, lo están haciendo bien; y nosotros estamos haciendo las cosas mal. Por eso hay un desconcierto tan generalizdo", aseguró el legislador porteño de Fuerza Patria.

