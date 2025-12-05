Nancy Pazos señaló las consecuencias de la economía libertaria: "300 mil empleos menos en estos 2 años"

6 de diciembre de 2025 Inicio
En su editorial, la conductora analizó los 24 meses de gestión del Gobierno y fue tajante con descalabro económico provocado por las políticas. A partir de los datos duros, que son de público conocimiento, aseguró que "el modelo no cierra".

Nancy Pazos hizo un duro editorial sobre los 2 años de Gobierno de Javier Milei.

La periodista Nancy Pazos hizo una radiografía transversal de los dos años del Gobierno de Javier Milei. Mencionó al ministro de Economía, Caputo, y sus múltiples apariciones en televisión para justificar el endeudamiento.

También se refirió a "El Jefe" cuando nombró a Karina Milei. Sobre estos 24 meses, desde el 10 de diciembre de 2023, señaló que han atacado a todos los sectores sin piedad y resaltó: "Los discapacitados, los enfermos y los jubilados son arrastrados a la indignidad".

En un nuevo editorial, durante su programa Inteligencia Artesanal, por la pantalla de C5N, la conductora cargó contra las políticas económicas, por el fuerte impacto en la calidad de vida de los argentinos. "La Argentina cumplirá 2 años de gestión. 2 años de implacable crueldad", arrancó con todo.

Recordó su infancia y su juventud, que pasó entre Villa Soldati y el barrio de Pompeya, y reclamó por las clases sociales más apabulladas por las políticas de Milei: “Tienen miedo a perder la dignidad”.

Nancy Pazos sobre Caputo: "Aparece en la televisión para explicarnos que está todo color de rosa"

Pazos apuntó directamente contra el ministro de Economía: “Caputo anuncia que Argentina sale, finalmente, al mercado de capitales”, mencionó luego de un tape del funcionario y su explicación sobre la actualidad macroeconómica del país. Y sentenció “¡Bravo! Es lo que sabes hacer: endeudarnos”.

Luego, la presentadora fue a los datos duros de la economía local analizados por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), y arrojó alarmantes números: “Milei le quitó $9 millones a cada estatal, desde noviembre del 2023. Mientras que la pérdida del salario de los laburantes de las empresas privadas fue de $1.800.000”. Y cerró: "Se trata de una transferencia de abajo hacia arriba por casi $60 billones".

El Salario Mínimo Vital y Movil (SMVM) también es una variable estudiada por MATE. Sobre este dato, Pazos tradujo en palabras claras: "El 2025 tiene uno de los niveles más bajos de los últimos tiempos". Los valores son comparables con los de la crisis de 2001.

“El consumo de bienes esenciales continúa cayendo, en comparación con los años anteriores. Sin embargo, la venta de electrodomésticos (telefonía, computación, aires acondicionados), también está a la baja”, siguió con la descripción del modelo de Milei.

La conductora detalló más información sobre la cruda realidad que nos toca hoy a los argentinos. “300 mil empleos menos en estos dos años”, fue, tal vez, uno de los resultados más dolorosos que explicó la periodista. Siguió con el análisis de la realidad financiera: “Cada vez es más difícil para las familias mantener el consumo. Ni ‘tarjeteando’ pueden mantener la vida que tenían”.

Resaltó, irónicamente, que hubo un número positivo: el de las importaciones. Pero selló su editorial con una frase concreta para el triángulo de poder que hoy conduce a nuestro país: “El modelo Milei, Caputo, Karina no cierra".

