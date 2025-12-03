Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, los gobiernos locales vamos a tener muchas dificultades" Uno de los dirigentes del radicalismo en la provincia de Buenos Aires pidió la aprobación de la Ley de Financiamiento. Por + Seguir en







"Este financiamiento tiene un fondo previsto para los municipios que realmente nos puede dar una mano importante", aseguró el intendente bonaerense de Coronel Rauch, Maximiliano Suescún.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires se reunió este jueves para tratar el pedido de endeudamiento elevado por el gobernador Axel Kicillof. Se trata de una herramienta clave para sostener obras públicas, programas sociales y servicios esenciales en los municipios, cuyos recortes ya comenzaron a impactar en la gestión diaria, luego de que se aprobara el Presupuesto 2026. La llamada Ley de Financiamiento quedará pendiente y la reclaman cada vez más intendentes, como Maximiliano Suescún (UCR), de Coronel Rauch: "Hay que pensar que una parte muy importante de los gobiernos locales puedan tener serias dificultades para seguir dando respuesta. La verdad es que estamos en un momento complejo".

En diálogo con El Diario, el programa conducido por Daniela Ballester en la pantalla de C5N, el intendente bonaerense dijo que "gran parte del Presupuesto está orientado a cancelación de deuda y que vence este ejercicio. En este contexto de restricción, sacar recursos operativos para hacer frente a la deuda no va a hacer otra cosa que complicarnos y este financiamiento tiene un fondo previsto para los municipios que realmente nos puede dar una mano importante".

"Si analizábamos 2023, de los 135 municipios de la provincia, 102 tenían superávit. Estamos en un proceso complejo de las finanzas, donde los gobiernos locales son el primer eslabón del Estado", sostuvo Seuscún. Entonces, explicó que "el sistema de salud está en una crisis inédita y en muchos de los municipios se llevan entre un 35 y 40% del presupuesto. Va a ser dificil que se puedan seguir dando respuestas", adelantó si es que no se aprueba la Ley de Financiamiento.

"Si no recibimos este fondo, los problemas se van a ver reflejados en todo: educación, seguridad, salud, primera infancia y prestación para servicios esenciales para la producción, como el mantenimiento de una ruta", adelantó.