Un cambio real: conocé la historia de Juan Pablo y cómo recuperó su energía y felicidad

La vida de Juan Pablo Famularo había entrado en una meseta de cansancio y desánimo, algo que no pasó desapercibido para su familia. "Mi esposa notaba que yo en mi vida estaba agotado y sin felicidad", confesó.
El método QV2 Training del entrenador Cristian Ariel Quevedo "La Roca" permitió que Juan Pablo adelgazara 23 kg en casi tres meses y poder transformar el cuerpo y el espíritu sin dietas extremas.
La vida de Juan Pablo Famularo había entrado en una meseta de cansancio y desánimo, algo que no pasó desapercibido para su familia. "Mi esposa notaba que yo en mi vida estaba agotado y sin felicidad", confesó.
Impulsado por la preocupación de su mujer, decidió tomar acción y se unió al desafío de 90 días de QV2 Training, liderado por el entrenador Cristian Ariel Quevedo, más conocido como "La Roca".
El motor principal que lo llevó a buscar una solución radical fue claro y ambicioso: perder 25 kilos para recuperar no solo su estado físico, sino también su vitalidad y orgullo personal.
A tres meses de haber iniciado el programa, Juan Pablo no solo se encuentra en un camino de profunda reconstrucción personal, sino que sus resultados físicos son extraordinarios: ya logró bajar 23 kg, quedando a sólo dos kilos de su objetivo inicial.
Su historia es un testimonio del poder del compromiso y de la metodología de entrenamiento que promete ayudar a los hombres a "recuperar tu orgullo como hombre en solo 90 días" sin recurrir a dietas extremas ni pasar hambre.
Detrás del impresionante cambio de Famularo está la guía de su entrenador y el sistema de QV2 Training, que enfatiza una transformación integral: "Te ayudo a bajar 25kg y a recuperar tu orgullo como hombre en solo 90 días. Sin pasar hambre ni dietas extremas", aseguró La Roca.
El programa aborda el tema desde la raíz, ofrece una estructura de apoyo, con planes personalizados y herramientas para eliminar el autosabotaje. Quienes se sientan identificados con esta historia de entrenamiento y superación pueden realizar su análisis de aptitud en el sitio web qv2training.com.