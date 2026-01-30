30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Mar del Plata: 2 lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí

La escena gastronómica de Mar del Plata tiene una gran variedad de opciones, aptas para todos los paladares y bolsillos. Desde la comida casera hasta la rápida, estos son los sabores que no te podés perder.

Por
Mar del Plata tiene opciones gastronómicas para todos los gustos.

Mar del Plata tiene opciones gastronómicas para todos los gustos.

Instagram @lodetata
  • La gastronomía de Mar del Plata va mucho más allá de los churros y las rabas.
  • La ciudad ofrece restaurantes con años de historia y nuevas opciones con sabores originales.
  • La cantina Lo de Tata es un clásico que se destaca por su comida casera y su variedad de pescados.
  • Para quienes buscan comida rápida, Frank’s Pancho Marplatense ofrece una gran variedad de toppings y salsas caseras.

Las vacaciones en Mar del Plata son sinónimo de playa, relax, vida nocturna y variedad de planes para toda la familia. Pero una parte igualmente fundamental es la gastronomía, que va mucho más allá de las rabas y churros: hay dos lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí este verano.

La fachada de Enero se ubica sobre la avenida Rafael Obligado, en la Costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Está escondido en la Costanera y es un gran bodegón de Buenos Aires: desde bife de chorizo hasta pescados

Los largos días de playa suelen imponer las comidas rápidas en la arena o en los paradores, pero dentro de la ciudad existen muy buenas opciones para las noches o los días de lluvia. La escena gastronómica marplatense combina años de experiencia con nuevas opciones, así que siempre hay algo para todos.

Desde platos más elaborados hasta comida al paso, desde la comida casera hasta las opciones rápidas, Mar del Plata ofrece variedad para todos los paladares y bolsillos. Estas son dos opciones muy distintas entre sí, pero que se destacan por su calidad y su sabor.

Lo de Tata

Lo de Tata, Mar del Plata

Con más de 14 años de trayectoria, ya es un clásico de la gastronomía marplatense. Su menú se centra en los productos locales: trabajan con todas las variedades de pescados y mariscos que salen del puerto, y los platos se adaptan según la época del año. Es cocina simple y de cantina, pero cargada de sabor. Se destacan las rabas con alioli y los pescados enteros, pero también hay milanesa napolitana con sorrentinos y papas fritas. Queda en la esquina de Avellaneda y La Rioja.

Frank’s Pancho Marplatense

Frank's Pancho Marplatense

Es la opción perfecta para quienes buscan comer algo rápido y al paso, pero sin resignar calidad. Su menú elevó el clásico pancho para darle un toque gourmet, con sabores originales y contundentes. La estrella son los toppings y salsas caseros, que se combinan con las salchichas de Viena de primera calidad y el pan brioche preparado al vapor. Hay pancho con salsa boloñesa, con chucrut y hasta con ñoquis. Queda en Alberti 1775.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Entre las opciones de la gastronomía porteña, este se diferencia por su oferta única. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene matambre de cerdo, empanadas salteñas y provoleta

La carta de Don Zoilo ofrece de todo, pero la carne siempre es la protagonista absoluta.

El bodegón barato de Buenos Aires donde vas a comer un asado de otro planeta

El café de especialidad acompaña las vacaciones 2026 en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores 2 cafeterías para visitar en el verano 2026

Lejos de eliminar el ritual del asado, esta forma de cocinar busca hacerlo más accesible y compatible con el ritmo de vida actual. En 2026, el asado 2.0 ya no es una rareza, sino una opción cada vez más presente en patios, balcones y terrazas argentinas.

Con este truco no necesitás ni leña ni carbón para prender el fuego para el asado: de qué se trata

Miramar suma un ícono de la gastronomía en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: esta es una de las mejores pizzerías del país

Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Rating Cero

El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.

Qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú: pocos lo saben

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional. 

¿Se extiende? Marvel tendría planeado que Avengers Secret Wars sea más que una película

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.
play

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas
play

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix
play

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es

La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales.

El príncipe Bernhard y la princesa Annette anunciaron su divorcio tras 25 años: qué sucedió

últimas noticias

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Hace 54 minutos
El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Hace 1 hora
Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

Hace 1 hora
El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Hace 1 hora
Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Hace 1 hora