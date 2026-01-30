Turismo en Mar del Plata: 2 lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí La escena gastronómica de Mar del Plata tiene una gran variedad de opciones, aptas para todos los paladares y bolsillos. Desde la comida casera hasta la rápida, estos son los sabores que no te podés perder. Por + Seguir en







Mar del Plata tiene opciones gastronómicas para todos los gustos. Instagram @lodetata

La gastronomía de Mar del Plata va mucho más allá de los churros y las rabas.

La ciudad ofrece restaurantes con años de historia y nuevas opciones con sabores originales.

La cantina Lo de Tata es un clásico que se destaca por su comida casera y su variedad de pescados.

Para quienes buscan comida rápida, Frank’s Pancho Marplatense ofrece una gran variedad de toppings y salsas caseras. Las vacaciones en Mar del Plata son sinónimo de playa, relax, vida nocturna y variedad de planes para toda la familia. Pero una parte igualmente fundamental es la gastronomía, que va mucho más allá de las rabas y churros: hay dos lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí este verano.

Los largos días de playa suelen imponer las comidas rápidas en la arena o en los paradores, pero dentro de la ciudad existen muy buenas opciones para las noches o los días de lluvia. La escena gastronómica marplatense combina años de experiencia con nuevas opciones, así que siempre hay algo para todos.

Desde platos más elaborados hasta comida al paso, desde la comida casera hasta las opciones rápidas, Mar del Plata ofrece variedad para todos los paladares y bolsillos. Estas son dos opciones muy distintas entre sí, pero que se destacan por su calidad y su sabor.

Lo de Tata Lo de Tata, Mar del Plata Instagram @lodetata Con más de 14 años de trayectoria, ya es un clásico de la gastronomía marplatense. Su menú se centra en los productos locales: trabajan con todas las variedades de pescados y mariscos que salen del puerto, y los platos se adaptan según la época del año. Es cocina simple y de cantina, pero cargada de sabor. Se destacan las rabas con alioli y los pescados enteros, pero también hay milanesa napolitana con sorrentinos y papas fritas. Queda en la esquina de Avellaneda y La Rioja.

Frank’s Pancho Marplatense Frank's Pancho Marplatense Instagram @franks.mdp Es la opción perfecta para quienes buscan comer algo rápido y al paso, pero sin resignar calidad. Su menú elevó el clásico pancho para darle un toque gourmet, con sabores originales y contundentes. La estrella son los toppings y salsas caseros, que se combinan con las salchichas de Viena de primera calidad y el pan brioche preparado al vapor. Hay pancho con salsa boloñesa, con chucrut y hasta con ñoquis. Queda en Alberti 1775.