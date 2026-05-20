20 de mayo de 2026 Inicio
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El nuevo restaurante con bowling de zona norte que combina hamburguesas, picadas y planes en grupo

De reciente apertura en San Fernando, TACU Resto & Bowling es un nuevo lugar de encuentro en zona norte, un espacio que reúne cocina y entretenimiento, ideal para planes familiares y grupos de amigos.

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Uno de los nuevos puntos de encuentro de zona norte.

Uno de los nuevos puntos de encuentro de zona norte.

TACU Resto & Bowling abrió recientemente en San Fernando con una propuesta que reúne cocina casera, cinco líneas de bowling y distintos espacios pensados para almuerzos, cenas, meriendas y festejos.

La cantina recupera el espíritu de las casas gallegas.
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La nueva apertura ofrece mesas amplias, patio climatizado y sectores de juego en un formato donde gastronomía y entretenimiento conviven en un mismo recorrido. Entre familias, grupos de amigos y cumpleaños, el restaurante ya se posiciona como uno de los nuevos puntos de encuentro de zona norte.

Qué pedir en TACU Resto & Bowling

La carta reúne entradas para compartir, hamburguesas, wraps, pizzas, principales y opciones vegetarianas. Entre los platos más pedidos aparecen las rabas con tártara TACU, la provoleta crocante y la picadita fría con hummus de remolacha, quesos, fiambres, escabeches y pan.

2026 TACU BOWLING ABRIL - 146

Las hamburguesas se destacan como uno de los apartados más populares de la carta. La Doble Gravy, especial de la casa, se prepara con doble medallón de carne, cheddar, panceta y salsa stacker, acompañada con papas rejilla. También sobresalen la BBQ con bacon y bastones de mozzarella, además de la doble cheeseburger servida en pan de papa.

Entre los principales hay ribs BBQ con coleslaw, milanesa de bife de chorizo con puré o papas fritas y huevo frito, bondiola laqueada con puré de batata, salmón grillado y wok de pollo con langostinos. Para quienes buscan alternativas vegetales, la milanesa de berenjena con hummus de remolacha, palta y cebolla encurtida se convirtió en una de las opciones más elegidas.

La carta también suma pizzas, ensaladas y pastas con distintas salsas. Además, el restaurante ofrece menú ejecutivo durante la semana y una propuesta de merienda diaria con infusiones, medialunas, muffins y tostados.

Bowling, cumpleaños y planes en grupo

Uno de los diferenciales de TACU es la posibilidad de combinar comida y bowling en un mismo plan. El lugar cuenta con cinco líneas de juego y promociones especiales durante la tarde, con 2x1 en bowling de lunes a viernes hasta las 19 h. También ofrecen cumpleaños infantiles, reuniones y festejos a medida con menús personalizados y partidas incluidas como parte de la experiencia.

2026 TACU RESTO 8 MAYO - 15

Dónde queda TACU Resto & Bowling

TACU Resto & Bowling queda en General Arias 710, San Fernando.

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