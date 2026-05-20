El nuevo restaurante con bowling de zona norte que combina hamburguesas, picadas y planes en grupo

De reciente apertura en San Fernando, TACU Resto & Bowling es un nuevo lugar de encuentro en zona norte, un espacio que reúne cocina y entretenimiento, ideal para planes familiares y grupos de amigos.

TACU Resto & Bowling abrió recientemente en San Fernando con una propuesta que reúne cocina casera, cinco líneas de bowling y distintos espacios pensados para almuerzos, cenas, meriendas y festejos.

La nueva apertura ofrece mesas amplias, patio climatizado y sectores de juego en un formato donde gastronomía y entretenimiento conviven en un mismo recorrido. Entre familias, grupos de amigos y cumpleaños, el restaurante ya se posiciona como uno de los nuevos puntos de encuentro de zona norte.

La carta reúne entradas para compartir, hamburguesas, wraps, pizzas, principales y opciones vegetarianas. Entre los platos más pedidos aparecen las rabas con tártara TACU, la provoleta crocante y la picadita fría con hummus de remolacha, quesos, fiambres, escabeches y pan.

Las hamburguesas se destacan como uno de los apartados más populares de la carta. La Doble Gravy, especial de la casa, se prepara con doble medallón de carne, cheddar, panceta y salsa stacker, acompañada con papas rejilla. También sobresalen la BBQ con bacon y bastones de mozzarella, además de la doble cheeseburger servida en pan de papa.

Entre los principales hay ribs BBQ con coleslaw, milanesa de bife de chorizo con puré o papas fritas y huevo frito, bondiola laqueada con puré de batata, salmón grillado y wok de pollo con langostinos. Para quienes buscan alternativas vegetales, la milanesa de berenjena con hummus de remolacha, palta y cebolla encurtida se convirtió en una de las opciones más elegidas.

La carta también suma pizzas, ensaladas y pastas con distintas salsas. Además, el restaurante ofrece menú ejecutivo durante la semana y una propuesta de merienda diaria con infusiones, medialunas, muffins y tostados.

Bowling, cumpleaños y planes en grupo

Uno de los diferenciales de TACU es la posibilidad de combinar comida y bowling en un mismo plan. El lugar cuenta con cinco líneas de juego y promociones especiales durante la tarde, con 2x1 en bowling de lunes a viernes hasta las 19 h. También ofrecen cumpleaños infantiles, reuniones y festejos a medida con menús personalizados y partidas incluidas como parte de la experiencia.

2026 TACU RESTO 8 MAYO - 15

Dónde queda TACU Resto & Bowling

TACU Resto & Bowling queda en General Arias 710, San Fernando.