Galicia en Versalles: una cantina que conquista con tapas, vermut y ambiente familiar

A Coruña llegó al oeste porteño con una propuesta de cocina española y una carta pensada para compartir, en un espacio impulsado por dos emprendedoras que cambiaron de vida para apostar por su propio proyecto.

En una esquina de Versalles, A Coruña encontró el escenario ideal para desplegar u na propuesta que combina tapeo español, platos reconfortantes y una lógica de encuentro alrededor de la mesa . La cantina, que abrió en agosto de 2025, recupera el espíritu de las casas gallegas y lo adapta a la dinámica del barrio porteño, con vermut, sidra, cañas y una carta amplia que invita a probar de todo un poco. El salón, cálido y familiar, suma guiños a Galicia entre cuadros, objetos y detalles decorativos, mientras que la vereda amplia al aire libre se vuelve otro de sus grandes atractivos.

El nuevo restaurante con bowling de zona norte que combina hamburguesas, picadas y planes en grupo

Detrás del proyecto están Carolina Giuliani y su esposa Vanina Heredia, una pareja que llegó a la gastronomía desde universos completamente distintos. Carolina, profesora y traductora de inglés, y Vanina, proveniente del área de sistemas, decidieron después del nacimiento de su primera hija abandonar las rutinas tradicionales de oficina para construir un proyecto propio que les permitiera equilibrar trabajo, vocación y vida familiar. Lo que comenzó con la idea de un pequeño café terminó transformándose en una cantina española con identidad propia.

La carta está organizada para compartir. Hay tapas frías y calientes, con opciones como boquerones en aceite, jibia a la vinagreta, papas bravas, croquetas de cantimpalo o de pescado y langostinos, gambas al ajillo, huevos rotos con morcilla y papas fritas, y rabas crocantes, las infaltables de la casa. También es un obligado la tortilla, desde la clásica española a la versión A Coruña, rellena con mozzarella y cantimpalo, servida en punto babé, cremosa en el centro y dorada por fuera.

Los pinchos también ocupan un lugar fuerte, con combinaciones como chorizos a la sidra con morrones asados y queso sardo, de tortilla con langostinos y perejil o jibia con papa rejilla y alioli. Los bocatas no se quedan atrás, en pan baguette con papas fritas, como el de rabas con alcaparras y alioli o el de jamón crudo y aceitunas negras.

Su suman recetas como raxo gallego, salmón blanco con salsa verde y papas españolas, merluza con morrones asados y puré de papas, arroces como la paella de la casa con pollo, calamar, mejillones y morrón, y hasta una milanesa napolitana que funciona como un plato ATP.

El cierre puede llegar con budín de pan con crema y dulce de leche, natilla de naranja y azafrán o torta vasca, entre otras tentaciones.

En bebidas, el vermut ocupa un rol central con La Fuerza rojo o blanco, servido con soda, tónica o pomelo, además de sidra, cañas, porrón de Estrella de Galicia y cócteles de la casa como el Tinto de Verano Gallego Vino tinto (gaseosa de limón, soda y limón) o el A Coruña Spritz (vermut La Fuerza Rojo, sidra, soda y naranja).

Con una propuesta accesible y pensada para distintos momentos del día, en Versalles la cocina española encontró una esquina para desplegar su ritual. De lunes a viernes abre desde las 18 h, mientras que los fines de semana recibe comensales desde las 12 h.

Dónde queda A Coruña

En Irigoyen 1801, Versalles.