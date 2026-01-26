26 de enero de 2026 Inicio
Turismo en la Costa Atlántica: las 2 mejores heladerías para ir en el verano 2026

La calidad de su helado se define por el uso de ingredientes naturales y de calidad. Estos lugares son puntos emblemáticos en la propuesta gastronómica de la temporada de verano.

Lugares para comer helado en la Costa Atlántica. 

Helados Italia Instagram
  • Las heladerías son pilares fundamentales de la gastronomía y la temporada de verano en la costa.
  • La calidad del helado depende del uso de ingredientes naturales y un proceso de elaboración artesanal.
  • Helados Italia es un emblema de Mar del Plata desde 1972, famoso por sus recetas ancestrales y sus "cannolis".
  • El Lido es un punto histórico en San Clemente desde 1966, reconocido por su estética de los años 60.

La costa argentina es conocida por sus hermosas playas y su deliciosa gastronomía, y entre los postres más populares se encuentran los helados. Algunas ya son lugares históricos en la playa y otras llegan como propuestas más frescas y modernas, pero todas son parte fundamental para la temporada de verano.

La clave para hacer un helado de calidad es utilizar ingredientes frescos y naturales, y tener un proceso de elaboración artesanal. La atención al cliente y el ambiente acogedor también son fundamentales para hacer que la experiencia sea inolvidable.

En esta nota te presentamos solo algunas de las mejores heladerías de la Costa que destacan en todos estos aspectos. Si estás de viaje o planeás una escapada, anotá estos puntos clave para disfrutar del mejor cuarto de helado.

Helados Italia

Helados Italia (2)

No se puede hablar de helado sin mencionar a "La Feliz". Con una herencia italiana marcada, Mar del Plata ofrece joyerías en cada barrio. Entre su oferta, Helados Italia es un clásico que no pasa de moda; al contrario.

Fundada en 1972 por inmigrantes italianos que trajeron consigo las recetas ancestrales del "gelato", esta heladería logró mantener la calidad artesanal a pesar de su crecimiento y popularidad. Conocidos por sus famosos “cannolis”, su especialidad son los gustos cremosos y un helado de chocolate que tiene fanáticos en todo el país. Helados Italia es una parada obligada para los amantes del helado en Mar del Plata.

  • Ubicación: Córdoba 2460.

El Lido

En San Clemente del Tuyú, El Lido es un punto de encuentro que ha visto pasar a generaciones de familias bonaerenses. Ubicada estratégicamente en la zona céntrica, esta heladería mantiene sus recetas desde 1966, y su icónico cucurucho XXL que atrae a los amantes del helado y turistas curiosos.

Mantiene su estética original, siendo un retrato vivo de las clásicas heladerías de los años 60. Además de su carta de sabores, este lugar ofrece postres y tortas heladas, y sirve waffles acompañados de una bocha de helado y toppings para los más golosos.

  • Ubicación: Calle 1 No.2185- San Clemente.
Lugares para comer helado en la Costa Atlántica. 

