Se viene el Día de la Hamburguesa: qué locales ofrecen 2x1, descuentos del 50% y opciones a $2.500

Una recorrida por las promociones más tentadoras de la gastronomía urbana para celebrar este clásico. Las mejores opciones disponibles en los principales puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El próximo jueves 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa y las principales cadenas y restaurantes de Buenos Aires preparan importantes beneficios para los fanáticos de este plato. Esta celebración también se hará sentir en la Ciudad de Buenos Aires , dado que diversos restaurantes y locales de comida rápida dispondrán de rebajas de hasta el 50% y beneficios de 2x1 en productos seleccionados .

Si bien el principio de esta conmemoración no está del todo claro, existen distintas hipótesis acerca de su creación. Ciertas posturas lo relacionan con la localidad alemana de Hamburgo ; otros, con la expansión global de las cadenas de comida rápida en los Estados Unidos . Más allá de los relatos cronológicos, lo concreto es que este plato se afianzó como un emblema de la cocina mundial, logrando trascender generaciones, estilos culinarios y tendencias.

La marca mundial de las hamburguesas que llega a distintas partes de todo el país comunicó un beneficio de 2x1 en McCombos medianos elegidos: cuarto de libra, doble cuarto de libra, cuarto simple, grand tasty doble, triple hamburguesa con queso y Big Mac.

La cadena norteamericana dispone de una rebaja del 50% de descuento en la hamburguesa Baconator , un 30% en la Cheddar Lovers simple y un 35% en el combo crunch . Este beneficio resulta exclusivo a la compra en locales físicos y permanecerá vigente hasta el 29 de mayo .

Williamsburg

La hamburguesería ubicada en Av del Libertador 3883 - Paseo de la Infanta, comunicó una rebaja en algunos combos del menú, pudiendo conseguirlos a menos de 10.000 pesos. En el pasar del día, se podrá acceder a UNO simple + papas, DOS simple + papas y TRES simple + papas, con precios que irán desde $7.500 hasta $10.000 (sin bebida).

Luisa’s

Esta hamburguesería, que está en Ramallo 2307, festeja este día con una cheese slider disponible a $2500. Las condiciones son con un máximo de seis hamburguesas por persona y el consumo debe ser únicamente en el lugar o para llevar.

Big Pons

Anunció una rebaja del 50% en combos seleccionados (quedando por fuera ensaladas, wraps, burgers de pollo, grilled onion, big cheval). El beneficio aplica de forma exclusiva para el consumo presencial, quedando inhabilitado para envíos a domicilio o take away. Es posible sumarlo al descuento diario de Visa Galicia sin contacto. Queda exceptuado de combinarse con otros combos o rebajas vigentes y la opción Sin TACC permanece condicionada a una disponibilidad de 2000 unidades.