Turismo en la Costa Atlántica: los mejores 3 lugares para tomar una buena cerveza

Desde el desayuno hasta los tragos de madrugada, las ciudades balnearias tienen infinidad de propuestas gastronómicas para las vacaciones. Estas son las mejores para disfrutar de picadas, tapas y cervezas.

Una cerveza frente al mar: uno de los mayores placeres de la Costa Atlántica.

  • Las ciudades de la Costa Atlántica tienen excelentes propuestas gastronómicas, como lugares para tomar una buena cerveza.
  • En Cariló, Demuru es un restaurante que se destaca por su variedad de platos clásicos y gourmet.
  • Muy cerca, en Pinamar, Rada Beach es un parador boutique conocido por sus tapas, sándwiches y picadas.
  • Y en Miramar, Casa Ruda tiene una propuesta completa desde el desayuno hasta la cena.

La Costa Atlántica es uno de los destinos más elegidos para pasar las vacaciones de verano 2026. Más allá de las típicas comidas rápidas que se suelen disfrutar en la playa, desde los churros hasta las rabas, existen lugares con propuestas gastronómicas increíbles para tomar una cerveza frente al mar.

Los bares, restaurantes y paradores de la costa bonaerense están activos todos los días, desde el desayuno hasta la madrugada. En medio de la gran diversidad de opciones, algunos lugares se destacan por la calidad de su cocina, sus picadas y su excelente selección de cervezas.

Demuru - Cariló

Demuru - Cariló

Este restaurante tiene platos para todos los gustos: desde los más clásicos, como provoleta o milanesa a la napolitana, hasta novedades con un toque gourmet, como el pastel de ciervo caramelizado con puré de calabaza y muzzarella. También hay menú de pasos y pastelería, todo acompañado por una buena variedad de cervezas. Queda en Castaño 274. Abre todos los días de 19 a 23, y los sábados y domingos suma el horario del mediodía, de 11 a 15:30.

Rada Beach - Pinamar

Rada Beach - Pinamar

Este parador boutique y restaurante de autor es la opción perfecta para quienes buscan disfrutar de excelente comida frente a la playa. Tienen muchas opciones de picadas, tapas, ensaladas y sándwiches para disfrutar con familia o amigos y probar un poco de todo, siempre acompañado por una buena cerveza. Además, durante el verano suelen hacer pop-ups con importantes chefs. Queda en Avenida del Mar y Avenida Odisea; abre todos los días de 8:30 a medianoche.

Casa Ruda - Miramar

Casa Ruda - Miramar

Este lugar tiene propuestas gastronómicas para todo el día: desayuno, brunch, almuerzo, cena, merienda y bar. Su patio al aire libre es ideal para disfrutar de una buena pizza con cerveza, coctelería de autor o pastelería casera recién horneada. Queda en Calle 13 N° 788. Abre todos los días desde las 8 para desayunos y brunchs; a partir de las 19 empiezan a funcionar el bar y la cocina.

