Turismo a la Costa: el parque acuático para ir con toda la familia en el verano 2026

Instalado en 2017 a pocos metros del mar, Costa Acuática se consolidó como una alternativa de turismo en la Costa Atlántica bonaerense que se renueva temporada tras temporada. Ubicado frente a la playa en Santa Teresita , el parque desarrolló su propuesta a partir de la escucha activa de quienes lo visitan, con el objetivo de mejorar de manera constante la calidad de los servicios y las atracciones.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

La iniciativa apunta a transformarse en una elección recurrente dentro de la planificación de escapadas y jornadas de ocio. En ese camino, se prioriza un entorno familiar , con foco en la tranquilidad , la seguridad y la posibilidad de compartir experiencias grupales durante todo el día, sin limitaciones horarias dentro del predio.

Uno de los diferenciales es el esquema de ingreso: el pase incluye todas las áreas del parque y permite salir y volver a entrar durante la misma jornada. Esta dinámica habilita combinar momentos de recreación intensa con pausas de descanso, en un espacio preparado para recibir públicos diversos, con personal capacitado , asistencia permanente y servicios integrales.

Costa Acuática se encuentra ubicado en Avenida 41 y Calle 1, frente a la playa , en la localidad de Santa Teresita , dentro del Partido de La Costa , provincia de Buenos Aires. Su emplazamiento a solo 100 metros del mar permite integrar la visita con actividades costeras y organizar una jornada completa sin traslados prolongados.

El parque se posiciona como una propuesta de turismo familiar en la Costa Atlántica.

El predio fue diseñado para favorecer una circulación cómoda , con accesos señalizados y espacios claramente delimitados según cada propuesta. Esta ubicación estratégica dentro de la Costa Atlántica bonaerense facilita tanto salidas por el día como estadías más extensas durante la temporada alta.

Qué puedo hacer en Costa Acuática

La oferta central gira en torno a piletas y toboganes acuáticos. El predio cuenta con pileta familiar, pileta para niños y una pileta inflable con juegos adaptados. Además, dispone de seis toboganes para distintas edades, entre ellos el Kamikaze, con 12 metros de altura, el Doble Rulo, Vértigo Azul, Vértigo Rojo, Rulo Simple y Splash.

Durante toda la jornada, el equipo de recreación organiza actividades como aqua gym, karaoke, concursos de baile, torneos de truco, tejo, fútbol-tenis y competencias acuáticas. Para los más chicos, se suman espacios específicos como La Playita, juegos didácticos, peloteros y sectores de plaza.

La propuesta se completa con la Isla de Sabores, que incluye buffet con opciones clásicas, menú vegetariano y alternativas sin TACC, además de heladería con frutas, licuados, postres y productos dulces.

Cómo llegar a Costa Acuática

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto hacia Costa Acuática, ubicada en Avenida 41 y Calle 1, frente a la playa de Santa Teresita, se realiza por la Autovía Ruta 2 hasta el empalme con la Ruta Provincial 11, continuando luego hacia el Partido de La Costa. El recorrido es de aproximadamente 330 kilómetros y conduce de manera directa hasta Santa Teresita, donde el parque se encuentra sobre el frente marítimo, a solo 100 metros del mar.

Costa acuática - parque de agua 2 El equipo de recreación organiza actividades durante toda la jornada para grandes y chicos. Costa Acuática

Quienes eligen viajar en micro pueden hacerlo desde las terminales de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires con servicios de larga distancia que llegan directamente a Santa Teresita. Una vez en destino, el parque se localiza en la zona costera, a pocas cuadras del centro de la ciudad, lo que permite completar el trayecto final caminando, en taxi o mediante transporte urbano local.