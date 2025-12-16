IR A
Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

El filme argentino quedó dentro de la llamada "lista corta" de 15 producciones internacionales que eligió la Academia, en Los Ángeles. Dirigida por Dolores Fonzi, relata la trama judicial que atravesó una joven tucumana. ¿Cuándo se conocerán los candidatos finales?

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.

Belén, la película argentina precandidata a los premios Oscars 2026, pasó hoy la preselección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y quedó en la lista corta de 15 candidatas a competir en los premios Oscar en la categoría “Mejor Película Internacional”.

Plaate, visiblemente emocionada, dedicó su premio al movimiento feminista.
El encendido discurso de Camila Plaate sobre el triple femicidio tras ganar en San Sebastián: "Belén somos todas"

La Academia dio a conocer hoy los 15 films que entraron en la “shortlist” para once categorías, de los cuales solo cinco tendrán chances de quedarse con la estatuilla. El anuncio redujo significativamente el número de candidatos en varias carreras clave antes de que se revelen las nominaciones oficiales. En el caso específico del rubro Mejor Película Internacional, quedaron 15 títulos de los 86 que habían sido previamente aprobados por AMPAS (según las siglas en inglés de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Cabe recordar, que cada vez que una película argentina quedó en el shortlist, luego terminó siendo una de las cinco candidatas al Oscar a mejor película internacional. Pasó con Relatos salvajes, de Damián Szifron, en diciembre de 2015, y con Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, actual pareja de Dolores Fonzi, en 2022.

La lista completa de nominados a las 24 categorías de los Premios Oscar será anunciada el 22 de enero, y la ceremonia, que será presentada por Conan O'Brien, está programada para el 15 de marzo.

Las 15 películas que quedaron en la lista corta de los Oscar

  • Argentina: “Belén”
  • Brasil: “The Secret Agent”
  • Francia: “It Was Just an Accident”
  • Alemania: “Sound of Falling”
  • India: “Homebound”
  • Iraq: “The President’s Cake”
  • Japón: “Kokuho”
  • Jordani: “All That’s Left of You”
  • Noruega: “Sentimental Value”
  • Palestina: “Palestine 36”
  • Corea del Sur: “No Other Choice”
  • España: “Sirât”
  • Suiza: “Late Shift”
  • Taiwán: “Left-Handed Girl”
  • Túnez: “The Voice of Hind Rajab”
Las categorías que anuncian sus shortlists:

Mejor Reparto

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supreme”
  • “Una Batalla Tras Otra”
  • “The Secret Agent”
  • “Sentimental Value”
  • “Pecadores”
  • “Sirât”
  • “Weapons”
  • “Wicked: Por siempre”

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • “The Alto Knights”
  • “Frankenstein”
  • “Kokuho”
  • “Marty Supreme”
  • “Nüremberg”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Pecadores”
  • “La máquina”
  • “The Ugly Stepsister”
  • “Wicked: Por siempre”

Mejor Banda Sonora Original

  • “Avatar: Fuego y Cenizas”
  • “Bugonia”
  • “Capitán América: Un nuevo mundo"
  • “Diane Warren: Relentless”
  • “F1”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • "Hedda”
  • “Una casa de dinamita”
  • “Jay Kelly”
  • “Marty Supreme”
  • “Nüremberg”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Pecadores”
  • “Sirât”
  • “Sueños de trenes”
  • “Tron: Ares”
  • “Truth and Treason”
  • “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”
  • “Wicked: Por siempre”

Mejor Canción Original

  • “As Alive As You Need Me To Be” from “Tron: Ares”
  • “Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”
  • “Dream As One” from “Avatar: Fuego y Cenizas”
  • “Drive” from “F1”
  • “Dying To Live” from “Billy Idol Should Be Dead”
  • “The Girl In The Bubble” from “Wicked: Por siepmre”
  • “Golden” from “Las guerreras KPop”
  • “Highest 2 Lowest” from “Highest 2 Lowest”
  • “I Lied To You” from “Pecadores”
  • “Last Time (I Seen The Sun)” from “Pecadores”
  • “No Place Like Home” from “Wicked: Por siempre”
  • “Our Love” from “The Ballad of Wallis Island”
  • “Salt Then Sour Then Sweet” from “Come See Me in the Good Light”
  • “Sweet Dreams Of Joy” from “Viva Verdi!”
  • “Train Dreams” from “Sueños de trenes”

Mejor Sonido

  • “Avatar: Fuego y Cenizas”
  • “F1”
  • “Frankenstein”
  • “Mission: Impossible – Sentencia final”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Pecadores”
  • “Sirât”
  • “Springsteen: Música en ninguna parte”
  • “Superman”
  • “Wicked: Por siempre”

Mejores Efectos Visuales

  • “Avatar: Fuego y Cenizas”
  • “Estado Eléctrico”
  • “F1”
  • “Frankenstein”
  • “Jurassic World Renace”
  • “The Lost Bus”
  • “Pecadores”
  • “Superman”
  • “Tron: Ares”
  • “Wicked: Por Siempre”

Mejor Largometraje Documental

  • “The Alabama Solution”
  • “Apocalypse in the Tropics”
  • “Coexistence, My Ass!”
  • “Come See Me in the Good Light”
  • “Cover-Up”
  • “Cutting through Rocks”
  • “Folktales”
  • “Holding Liat”
  • “Mr. Nobody against Putin”
  • “Mistress Dispeller”
  • “My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”
  • “The Perfect Neighbor”
  • “Seeds”
  • “2000 Meters to Andriivka”
  • “Yanuni”

Mejor Cortometraje Animado

  • “Autokar”
  • “Butterfly”
  • “Cardboard”
  • “Éiru”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls”
  • “Hurikán”
  • “I Died in Irpin”
  • “The Night Boots”
  • “Playing God”
  • “The Quinta's Ghost”
  • “Retirement Plan”
  • “The Shyness of Trees”
  • “Snow Bear”
  • “The Three Sisters”

Mejor Cortometraje Documental

  • “All the Empty Rooms”
  • “All the Walls Came Down”
  • “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
  • “Bad Hostage”
  • “Cashing Out”
  • “Chasing Time”
  • “Children No More: “Were and Are Gone””
  • “Classroom 4”
  • “The Devil Is Busy"
  • “Heartbeat”
  • “Last Days on Lake Trinity”
  • “On Healing Land, Birds Perch”
  • “Perfectly a Strangeness”
  • “Rovina’s Choice”
  • “We Were the Scenery”

Mejor Cortometraje Live-Action

  • “Ado”
  • “Amarela”
  • “Beyond Silence”
  • “The Boy with White Skin”
  • “Butcher’s Stain”
  • “Butterfly on a Wheel”
  • “Dad’s Not Home”
  • “Extremist”
  • “A Friend of Dorothy”
  • “Jane Austen’s Period Drama”
  • “Pantyhose”
  • “The Pearl Comb”
  • “Rock, Paper, Scissors”
  • “The Singers”
  • “Two People Exchanging Saliva”
