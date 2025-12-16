Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional? El filme argentino quedó dentro de la llamada "lista corta" de 15 producciones internacionales que eligió la Academia, en Los Ángeles. Dirigida por Dolores Fonzi, relata la trama judicial que atravesó una joven tucumana. ¿Cuándo se conocerán los candidatos finales? + Seguir en







Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.

Belén, la película argentina precandidata a los premios Oscars 2026, pasó hoy la preselección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y quedó en la lista corta de 15 candidatas a competir en los premios Oscar en la categoría “Mejor Película Internacional”.

La Academia dio a conocer hoy los 15 films que entraron en la “shortlist” para once categorías, de los cuales solo cinco tendrán chances de quedarse con la estatuilla. El anuncio redujo significativamente el número de candidatos en varias carreras clave antes de que se revelen las nominaciones oficiales. En el caso específico del rubro Mejor Película Internacional, quedaron 15 títulos de los 86 que habían sido previamente aprobados por AMPAS (según las siglas en inglés de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Cabe recordar, que cada vez que una película argentina quedó en el shortlist, luego terminó siendo una de las cinco candidatas al Oscar a mejor película internacional. Pasó con Relatos salvajes, de Damián Szifron, en diciembre de 2015, y con Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, actual pareja de Dolores Fonzi, en 2022.

La lista completa de nominados a las 24 categorías de los Premios Oscar será anunciada el 22 de enero, y la ceremonia, que será presentada por Conan O'Brien, está programada para el 15 de marzo.

Las 15 películas que quedaron en la lista corta de los Oscar Argentina : “Belén”

: “Belén” Brasil : “The Secret Agent”

: “The Secret Agent” Francia : “It Was Just an Accident”

: “It Was Just an Accident” Alemania : “Sound of Falling”

: “Sound of Falling” India : “Homebound”

: “Homebound” Iraq : “The President’s Cake”

: “The President’s Cake” Japón : “Kokuho”

: “Kokuho” Jordani : “All That’s Left of You”

: “All That’s Left of You” Noruega : “Sentimental Value”

: “Sentimental Value” Palestina : “Palestine 36”

: “Palestine 36” Corea del Sur : “No Other Choice”

: “No Other Choice” España : “Sirât”

: “Sirât” Suiza : “Late Shift”

: “Late Shift” Taiwán : “Left-Handed Girl”

: “Left-Handed Girl” Túnez: “The Voice of Hind Rajab” Embed Las categorías que anuncian sus shortlists: Mejor Reparto

