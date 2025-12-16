17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Erling Haaland se disfrazó de Papá Noel y salió a repartir regalos por las calles de Manchester

El delantero noruego del City buscó sorprender a niños y familias en la víspera de la Navidad. Recorrió diversas zonas de la ciudad en su traje rojo y barba blanca, logrando pasar inadvertido.

Por
Haaland disfrazado de Papá Noel.

Haaland disfrazado de Papá Noel.

El delantero estrella del City, Erling Haaland, dejó temporalmente el campo de juego para disfrazarse de Papá Noel y recorrer las calles de Manchester. La acción fue parte de un video para su canal de YouTube, en el que el futbolista noruego buscó sorprender a niños y familias de la ciudad en la víspera de las festividades navideñas.

Kylian Mbappé en PSG.
Te puede interesar:

La Justicia falló a favor de Kylian Mbappé: PSG deberá pagarle 61 millones de euros

Haaland recorrió diversas zonas de la ciudad en su traje rojo y barba blanca, logrando pasar inadvertido. El objetivo de la iniciativa fue generar encuentros espontáneos, repartir regalos y crear momentos de sorpresa y ternura con los niños que se encontraba en el camino, sin que sospecharan la identidad del famoso goleador detrás del atuendo.

El video capturó varias escenas emotivas, destacándose un encuentro con un joven fanático del Manchester United, el archirrival del equipo de Haaland. Lejos de la rivalidad, el noruego bromeó con el niño. "Está en la lista de los traviesos", lanzó entre risas, en un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue recibido con humor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ErlingHaaland/status/2000965103605211602&partner=&hide_thread=false

La aparición de Haaland vestido de "Santa" mostró una faceta más relajada, divertida y cercana del deportista, en fuerte contraste con su imagen de depredador dominante dentro de la cancha.

El contenido de la sorpresa navideña se convirtió rápidamente en un éxito viral, sumando una anécdota simpática a la figura pública del futbolista. Con este gesto, Haaland no solo entregó regalos, sino que también reforzó su vínculo con la comunidad y los fans en una época asociada tradicionalmente con la solidaridad y las sorpresas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Garnacho festeja con Buonanotte su gol en Chelsea.
play

Show argentino en Inglaterra: Chelsea avanzó con doblete de Garnacho y asistencia de Buonanotte

Estudiantes y Platense campeones del Clausura y el Apertura, respectivamente. 

Trofeo de Campeones: árbitro confirmado para la final entre Platense y Estudiantes

El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

El atacante había firmado un inicio impactante con siete goles en apenas seis partidos disputados durante octubre.

Es argentino, todos hablaban de sus goles en Europa y ahora cursa una sequía

Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Ousmane Dembelé se quedó con el The Best como mejor futbolista masculino.

Dembelé ganó el premio The Best y Dibu Martínez perdió al "Mejor Arquero"

Rating Cero

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

Taylor Swift en el primer capítulo de The End of an Era.
play

Confusión por el documental de Taylor Swift: ¿cuándo se estrenan los nuevos capítulos en Argentina?

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

últimas noticias

Luego de detener a los vehículos, la Gendarmería Nacional encontró unos cinco mil atados de cigarrillos y un arma de fuego.

Chocaron un puesto de Gendarmería y huyeron: llevaban cigarrillos de contrabando y un arma de fuego

Hace 42 minutos
Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Hace 47 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos expandió la prohibición de ingreso y agregó a cinco países a la lista

Hace 1 hora
Faustino, hincha de Vélez, está destinado a ser una leyenda del ajedrez.

Faustino Oro, cada vez más cerca de ser el Gran Maestro más joven de la historia: el elogio de Kasparov

Hace 1 hora
Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos. 

Dos líneas de subte funcionarán con horario especial esta semana: cuáles y cuándo será

Hace 1 hora