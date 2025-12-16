Erling Haaland se disfrazó de Papá Noel y salió a repartir regalos por las calles de Manchester El delantero noruego del City buscó sorprender a niños y familias en la víspera de la Navidad. Recorrió diversas zonas de la ciudad en su traje rojo y barba blanca, logrando pasar inadvertido. Por + Seguir en







El delantero estrella del City, Erling Haaland, dejó temporalmente el campo de juego para disfrazarse de Papá Noel y recorrer las calles de Manchester. La acción fue parte de un video para su canal de YouTube, en el que el futbolista noruego buscó sorprender a niños y familias de la ciudad en la víspera de las festividades navideñas.

Haaland recorrió diversas zonas de la ciudad en su traje rojo y barba blanca, logrando pasar inadvertido. El objetivo de la iniciativa fue generar encuentros espontáneos, repartir regalos y crear momentos de sorpresa y ternura con los niños que se encontraba en el camino, sin que sospecharan la identidad del famoso goleador detrás del atuendo.

El video capturó varias escenas emotivas, destacándose un encuentro con un joven fanático del Manchester United, el archirrival del equipo de Haaland. Lejos de la rivalidad, el noruego bromeó con el niño. "Está en la lista de los traviesos", lanzó entre risas, en un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue recibido con humor.

La aparición de Haaland vestido de "Santa" mostró una faceta más relajada, divertida y cercana del deportista, en fuerte contraste con su imagen de depredador dominante dentro de la cancha.

El contenido de la sorpresa navideña se convirtió rápidamente en un éxito viral, sumando una anécdota simpática a la figura pública del futbolista. Con este gesto, Haaland no solo entregó regalos, sino que también reforzó su vínculo con la comunidad y los fans en una época asociada tradicionalmente con la solidaridad y las sorpresas.