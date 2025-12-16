Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación en la última semana completa del año, tras el anuncio del Gobierno del nuevo esquema de bandas cambiarias que se moverán al ritmo de la inflación.

El dólar oficial abrió sin cambios la última semana completa del año.

El dólar oficial minorista sube $15 y cotiza este martes a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana que se había iniciado sin cambios , pero que fue alterado tras al anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas : desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago).

Los cuatro factores de por qué el aumento del dólar no se trasladó a precios y qué podría pasar en 2026

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad" .

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

En ese marco, la política monetaria se orientará a que la oferta de dinero acompañe la recuperación de la demanda , priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales . La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con el fortalecimiento del balance del Banco Central.

El dólar oficial opera a $1.423,57 para la compra y $1.479,26 para la venta .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.475 para la compra y $1.495 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.454.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.541,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.500,52.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.464.