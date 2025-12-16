Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía La estrella estadounidense reveló las marcas de la operación preventiva, a la que se sometió en 2013, en la edición francesa de la revista Time. Su objetivo es concientizar e informar sobre el cáncer femenino más común. + Seguir en







La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención. Redes sociales

La actriz Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de la doble mastectomía preventiva que se realizó en 2013, y eligió hacerlo en la portada de la edición francesa de Time, con una imagen sobria y cuidada.

Tras extirparse los senos, la estrella exhibió públicamente cómo quedó después de la intervención y la posterior cirugía reconstructiva con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención para la salud mamaria. "Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo", afirmó.

Según explicó, la publicación acompañará la imagen con información sobre salud mamaria, prevención y conocimiento del cáncer, algo que consideró clave para dar ese paso público.

La mastectomía preventiva se debió a su alto riesgo genético de desarrollar cáncer de mama y ovario, una historia familiar que la llevó a tomar medidas drásticas que fueron noticia mundial en aquel momento. Con esta nueva aparición, la actriz busca reafirmar su compromiso con la concientización.