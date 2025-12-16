17 de diciembre de 2025 Inicio
Visitar la Fontana di Trevi en Roma dejará de ser gratis: cuánto costará la entrada y a partir de cuándo

Las autoridades locales tomaron esta decisión para preservar la mítica fuente barroca, ante el aluvión de turistas que llegan al lugar todos los días. Con este cobro esperan recaudar unos 20 millones de euros anuales.

La entrada costará dos euros para los no residentes.

La entrada costará dos euros para los no residentes.

Después del Coliseo romano, la Fontana di Trevi es el monumento más visitado de la capital italiana, que alguna vez fue el centro neurálgico de uno de los imperios más importantes de la historia. Si bien el paseo por la fuente es gratis, esto cambiará a partir del próximo 7 de enero: los turistas deberán pagar una entrada de dos euros para acceder al emblemático lugar.

Las autoridades italianas tomaron esta decisión a partir del aluvión turístico que tiene la Fontana di Trevi desde el fin de la pandemia del coronavirus, y que suele conglomerar a enormes cantidades de personas que desean tomarse una selfie en el monumento romano. De hecho, en el último año solo pudieron estar 400 personas al mismo tiempo en la zona de la famosa fuente barroca, en la que por tradición se lanza una moneda al agua para tener buena suerte.

El cobro de la entrada de dos euros para la Fontana di Trevi solo regirá para los turistas. Por su parte, los romanos podrán seguir visitando el monumento de forma gratuita. Para aquellos que deban pagar el acceso, también tendrán la posibilidad de hacerlo con tarjeta de crédito.

La Fontana di Trevi, que popularmente se cree que siempre estuvo en Roma, es una obra relativamente reciente, en comparación a la antigüedad del Imperio. La fuente se completó en el año 1762 gracias a un proyecto de Nicola Salvi, justo en el lugar que marcó el final de un acueducto en el cruce de tres vías, de ahí fontana de “Trevi”.

La fuente seguirá, así, el ejemplo del Panteón. Este monumento imponente, construido hace casi 2000 años y lleno de historia del centro histórico, en julio de 2023 también decidió introducir un ticket de entrada de 5 euros, aunque gratis para los menores de 18 años y con descuento para los ciudadanos de la Unión Europea.

Según los medios locales, la Comuna de Roma decidió empezar a implementar el cobro de entradas recién el 7 de enero, cuando hayan terminado las vacaciones de Navidad, para suavizar el efecto impopular de la iniciativa. De hecho, se espera un aluvión de visitantes durante los próximos días y que significarán un nuevo récord de turistas en Roma, donde está por cerrarse el Jubileo y también tendrá lugar el tradicional concertone de fin de año en el Circo Massimo.

El Ente para el Turismo calculó 338.100 llegadas (+2,92% con respecto a 2024) y 770.200 presencias (+2,39%) entre el 23 y el 28 diciembre, con un ulterior incremento para Año Nuevo. De esta manera, las autoridades locales calcularon que con el cobro de entradas en la Fontana di Trevi, Roma podrá recaudar unos 20 millones de euros anuales. Solo en el primer semestre de este año, la Fontana di Trevi ha atraído a más de 5,3 millones de visitantes, más que el Panteón en todo 2024 (4.086.947 entradas).

