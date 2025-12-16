Turismo en Argentina: el destino del sur con un famoso balneario para vacacionar en 2026

Una ciudad costera de Río Negro que incluye playas tranquilas, fuerte identidad pesquera y un entorno natural privilegiado sobre el Atlántico.

Esta opción es ideal para tener como base para recorrer la costa de la Patagonia.

San Antonio Oeste es una ciudad costera rionegrina que sorprende a sus visitantes con su vida pesquera y su ubicación estratégica sobre la costa atlántica patagónica . Esta localidad, cabecera del departamento San Antonio en la provincia de Río Negro, se distingue por sus playas tranquilas, su rica actividad extractiva de productos del mar y su cercanía con Las Grutas , uno de los centros turísticos más concurridos de la Patagonia ubicado a solo 15 kilómetros, convirtiéndose en una base ideal para irse de vacaciones en el 2026.

Tiene pulperías, está cerca de Buenos Aires y se perfila como una gran opción para recorrer en el verano 2026

Entre sus principales atractivos llaman la atención la Playa Las Conchillas con su arena fina y conchillas blancas, el pintoresco Puerto del Este con su caleta pesquera y playas paradisíacas, y la posibilidad de realizar avistaje de fauna marina como lobos marinos, toninas y delfines.

El Museo Histórico Provincial conserva fósiles e historia marítima y cultural de la región, mientras que la pesca artesanal tradicional permite observar desde pescadores de redes hasta los característicos "cazadores" de pulpos en un excelente entorno natural rodeado de abundante fauna.

Este rincón costero forma parte de un excelente circuito turístico junto con el Puerto de San Antonio Este y Las Grutas, conformando tres núcleos con diversos atractivos y zonas de destacado valor ecológico como la Reserva de la Bahía San Antonio. La ciudad cobra vida especialmente en febrero con la Fiesta Provincial de la Marea y en octubre con la competencia Las 6 Horas del Pejerrey, eventos que convocan a más visitantes cada año.

Su gastronomía marina destaca con langostinos patagónicos, merluzas y mariscos frescos, mientras que caminatas costeras, paseos náuticos y la recolección de ostras completan la experiencia de este destino que conserva su esencia pesquera y natural.

Dónde queda San Antonio Oeste

San Antonio Oeste se encuentra ubicada sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, siendo la ciudad cabecera del departamento San Antonio. Esta localidad costera está a 180 kilómetros de Viedma (2 horas de viaje), a 800 kilómetros de San Carlos de Bariloche (9 horas) y a 420 kilómetros de Bahía Blanca (5 horas).

Su nombre hace mención a San Antonio de Padua y la denominación "Oeste" está dada por su ubicación geográfica respecto del Puerto de San Antonio Este, ubicado a 60 kilómetros. Además, forma parte de un circuito turístico con zonas de destacado valor ecológico nacional e internacional como la Reserva de la Bahía San Antonio.

Qué puedo hacer en San Antonio Oeste

Las opciones de actividades en San Antonio Oeste combinan playas, fauna marina, pesca y cultura costera:

Disfrutar de la Playa Las Conchillas, tranquila playa con arena fina y conchillas blancas.

Visitar el Puerto del Este, pintoresco puerto pesquero con caleta y playas paradisíacas donde observar la actividad extractiva de productos del mar.

Realizar avistaje de fauna marina como lobos marinos, toninas y delfines desde el puerto o en paseos náuticos.

Observar la pesca artesanal tradicional, desde pescadores de redes hasta los característicos "cazadores" de pulpos.

Visitar el Museo Histórico Provincial con fósiles, historia marítima y cultural de la región.

Practicar pesca deportiva desde la costa o embarcado, especialidad del lugar.

Realizar caminatas costeras por senderos como el Paseo de la Bahía (1,5 km), Playa Las Conchillas (2 km), Punta Perdices (3 km) y Sendero Punta Villarino (4 km), todos de dificultad baja y recomendados en marea baja.

Degustar la exquisita gastronomía marina con langostinos patagónicos, merluzas y mariscos frescos.

Asistir a la Fiesta Provincial de la Marea en febrero, evento que crece año a año convocando más visitantes

Participar o presenciar el torneo Las 6 Hor.as del Pejerrey en octubre, competencia que reúne pescadores deseosos de conquistar buenos ejemplares

Realizar excursiones al cercano balneario Las Grutas a 15 kilómetros.

Conocer el Puerto de San Antonio Este, una de las zonas de mayor actividad del sur argentino desde donde se exporta fruta rionegrina al mundo.

san antonio oeste rio negro InterPatagonia

Cómo llegar a San Antonio Oeste

Para llegar a San Antonio Oeste se puede acceder por la Ruta Nacional 3, que conecta las principales ciudades de la región. Los turistas pueden llegar en auto desde Viedma recorriendo 180 kilómetros en aproximadamente 2 horas, desde San Carlos de Bariloche a 800 kilómetros en 9 horas, o desde Bahía Blanca a 420 kilómetros en 5 horas. También es posible acceder mediante el Tren Patagónico que conecta Viedma y Bariloche con San Antonio Oeste, ideal para una experiencia diferente.

Diversos servicios de colectivo brindan conexiones desde ciudades de Río Negro y Buenos Aires. Para quienes prefieren viajar en avión, el aeropuerto más cercano es el de San Antonio Oeste con vuelos estacionales limitados, o el de Viedma como alternativa principal. La ciudad cuenta con variadas opciones de alojamiento en hoteles, cabañas y campings, aunque la mayor oferta se encuentra en Las Grutas a 15 kilómetros.