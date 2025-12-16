16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino del sur con un famoso balneario para vacacionar en 2026

Una ciudad costera de Río Negro que incluye playas tranquilas, fuerte identidad pesquera y un entorno natural privilegiado sobre el Atlántico.

Por
Esta opción es ideal para tener como base para recorrer la costa de la Patagonia.

Esta opción es ideal para tener como base para recorrer la costa de la Patagonia.

Redes sociales
  • Ciudad costera de Río Negro con fuerte identidad pesquera y ubicación estratégica sobre la costa atlántica patagónica, a solo 15 kilómetros de Las Grutas.
  • Playas tranquilas como Las Conchillas, puertos pintorescos y posibilidad de avistaje de fauna marina como lobos marinos, toninas y delfines.
  • Amplia oferta de actividades: pesca artesanal y deportiva, caminatas costeras, paseos náuticos, museos y gastronomía basada en mariscos frescos.
  • Destino integrado a un circuito turístico con San Antonio Este y Las Grutas, con fiestas populares, reservas naturales y fácil acceso por ruta, tren y colectivos.

San Antonio Oeste es una ciudad costera rionegrina que sorprende a sus visitantes con su vida pesquera y su ubicación estratégica sobre la costa atlántica patagónica. Esta localidad, cabecera del departamento San Antonio en la provincia de Río Negro, se distingue por sus playas tranquilas, su rica actividad extractiva de productos del mar y su cercanía con Las Grutas, uno de los centros turísticos más concurridos de la Patagonia ubicado a solo 15 kilómetros, convirtiéndose en una base ideal para irse de vacaciones en el 2026.

Gastronomía, historia y paisajes rurales definen las actividades del pueblo.
Te puede interesar:

Tiene pulperías, está cerca de Buenos Aires y se perfila como una gran opción para recorrer en el verano 2026

Entre sus principales atractivos llaman la atención la Playa Las Conchillas con su arena fina y conchillas blancas, el pintoresco Puerto del Este con su caleta pesquera y playas paradisíacas, y la posibilidad de realizar avistaje de fauna marina como lobos marinos, toninas y delfines.

El Museo Histórico Provincial conserva fósiles e historia marítima y cultural de la región, mientras que la pesca artesanal tradicional permite observar desde pescadores de redes hasta los característicos "cazadores" de pulpos en un excelente entorno natural rodeado de abundante fauna.

Este rincón costero forma parte de un excelente circuito turístico junto con el Puerto de San Antonio Este y Las Grutas, conformando tres núcleos con diversos atractivos y zonas de destacado valor ecológico como la Reserva de la Bahía San Antonio. La ciudad cobra vida especialmente en febrero con la Fiesta Provincial de la Marea y en octubre con la competencia Las 6 Horas del Pejerrey, eventos que convocan a más visitantes cada año.

Su gastronomía marina destaca con langostinos patagónicos, merluzas y mariscos frescos, mientras que caminatas costeras, paseos náuticos y la recolección de ostras completan la experiencia de este destino que conserva su esencia pesquera y natural.

san antonio oeste rio negro

Dónde queda San Antonio Oeste

San Antonio Oeste se encuentra ubicada sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, siendo la ciudad cabecera del departamento San Antonio. Esta localidad costera está a 180 kilómetros de Viedma (2 horas de viaje), a 800 kilómetros de San Carlos de Bariloche (9 horas) y a 420 kilómetros de Bahía Blanca (5 horas).

Su nombre hace mención a San Antonio de Padua y la denominación "Oeste" está dada por su ubicación geográfica respecto del Puerto de San Antonio Este, ubicado a 60 kilómetros. Además, forma parte de un circuito turístico con zonas de destacado valor ecológico nacional e internacional como la Reserva de la Bahía San Antonio.

Qué puedo hacer en San Antonio Oeste

Las opciones de actividades en San Antonio Oeste combinan playas, fauna marina, pesca y cultura costera:

  • Disfrutar de la Playa Las Conchillas, tranquila playa con arena fina y conchillas blancas.
  • Visitar el Puerto del Este, pintoresco puerto pesquero con caleta y playas paradisíacas donde observar la actividad extractiva de productos del mar.
  • Realizar avistaje de fauna marina como lobos marinos, toninas y delfines desde el puerto o en paseos náuticos.
  • Observar la pesca artesanal tradicional, desde pescadores de redes hasta los característicos "cazadores" de pulpos.
  • Visitar el Museo Histórico Provincial con fósiles, historia marítima y cultural de la región.
  • Practicar pesca deportiva desde la costa o embarcado, especialidad del lugar.
  • Realizar caminatas costeras por senderos como el Paseo de la Bahía (1,5 km), Playa Las Conchillas (2 km), Punta Perdices (3 km) y Sendero Punta Villarino (4 km), todos de dificultad baja y recomendados en marea baja.
  • Degustar la exquisita gastronomía marina con langostinos patagónicos, merluzas y mariscos frescos.
  • Asistir a la Fiesta Provincial de la Marea en febrero, evento que crece año a año convocando más visitantes
  • Participar o presenciar el torneo Las 6 Hor.as del Pejerrey en octubre, competencia que reúne pescadores deseosos de conquistar buenos ejemplares
  • Realizar excursiones al cercano balneario Las Grutas a 15 kilómetros.
  • Conocer el Puerto de San Antonio Este, una de las zonas de mayor actividad del sur argentino desde donde se exporta fruta rionegrina al mundo.
san antonio oeste rio negro

Cómo llegar a San Antonio Oeste

Para llegar a San Antonio Oeste se puede acceder por la Ruta Nacional 3, que conecta las principales ciudades de la región. Los turistas pueden llegar en auto desde Viedma recorriendo 180 kilómetros en aproximadamente 2 horas, desde San Carlos de Bariloche a 800 kilómetros en 9 horas, o desde Bahía Blanca a 420 kilómetros en 5 horas. También es posible acceder mediante el Tren Patagónico que conecta Viedma y Bariloche con San Antonio Oeste, ideal para una experiencia diferente.

Diversos servicios de colectivo brindan conexiones desde ciudades de Río Negro y Buenos Aires. Para quienes prefieren viajar en avión, el aeropuerto más cercano es el de San Antonio Oeste con vuelos estacionales limitados, o el de Viedma como alternativa principal. La ciudad cuenta con variadas opciones de alojamiento en hoteles, cabañas y campings, aunque la mayor oferta se encuentra en Las Grutas a 15 kilómetros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro. 

Esta playa al norte de Brasil es un destino desconocido para los argentinos y tiene un paisaje ideal: cuál es

La Paisanita es una villa tranquila ubicada a 50 km de Córdoba capital. 

Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene un "honguito" como uno de sus atractivos

Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

San Esteban es una localidad con riqeuza arquitectónica y artística. 

Turismo en Córdoba: el rincón natural de paz con casonas coloniales con historia y capillas legendarias

Baradero, historia y río en el norte de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que tiene un río muy antiguo

Ideal para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del mar abierto en un entorno tranquilo y poco masivo.

Turismo en Argentina: el destino alternativo con 500 habitantes y una playa infinita para ir en el verano 2026

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 7 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 7 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 8 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 11 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 12 minutos