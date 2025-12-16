Luis Caputo aclaró el nuevo esquema de bandas: "A la gente común no le afecta en nada"

En plena modificación del régimen cambiario y monetario, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un panorama de lo que se viene tras el nuevo esquema de bandas cambiarias y el plan de acumulación de reservas: "A la gente común no le afecta en nada", aseguró.
En el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo, el funcionario celebró la nueva fase del programa económico de remonetización de la economía y el cambio de esquema cambiario que comenzará a regir desde el 1° de enero. "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.
En ese sentido, Federico Furiase, miembro del directorio del Banco Central, aclaró que "mejorar el balance del BCRA es claramente una condición para mejorar la baja de inflación y la pobreza". Enseguida, el viceministro José Luis Daza agregó que "al acumular reservas, baja el riesgo país, baja la prima/costo del crédito en el país. Afecta positivamente en la vida de las personas en los hechos prácticos. Se produce un círculo virtuoso".
En cuanto a la pregunta sobre la nueva fase en el programa monetario, la de remonetización, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, aclaró: "La economía necesita más pesos para funcionar. Esa demanda de pesos va a ir aumentando por el crecimiento y el desarrollo de la economía. El BCRA es responsable de abastecerle, esta vez lo hará a un ritmo más bajo que se desarrolla la demanda. Cada que vez que compre un dólar y emita un peso, será más lento que la demanda, para que haya escasez de pesos", explicó el funcionario.
El titular del Palacio de Hacienda explicó la modificación en la forma de actualización de las bandas cambiarias y subrayó que no hubo un cambio en el valor del dólar, y que “lo único que cambió es que se pasó de un crawl fijo a uno variable”, según explicó. Además, añadió: “Dentro de nueve meses, cuando la inflación empiece con cero, va a ser un ritmo más bajo”.
Cabe aclarar que, a partir de enero, las bandas se moverán acorde al índice de inflación de dos meses atrás (empezará a regir en enero con el IPC de noviembre de 2,5%). Caputo vinculó esa dinámica con la continuidad del ancla fiscal. "El objetivo del cambio es darle más y mejor flexibilidad al esquema de bandas", sostuvo el funcionario.
Caputo confirmó que Daza podría ser ministro de Economía de Chile
El viceministro de Economía, José Luis Daza, podría ser el nuevo funcionario de la flamante administración de José Luis Kast en Chile. El ministro del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, confirmó los rumores de una posible ida del número dos de Economía y chicaneó: "Hubieran ganado las elecciones antes".
Luego de recibir elogios de Caputo como un funcionario "de masterclass", Daza expresó: “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico”. Finalmente, confirmó: “Me ofrecieron algunos cargos”.