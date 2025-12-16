Luis Caputo aclaró el nuevo esquema de bandas: "A la gente común no le afecta en nada" El ministro de Economía explicó la modificación en el esquema cambiario y el plan de acumulación de reservas y detalló cómo afectará al ciudadano de a pie. "No alterará el valor del dólar", aseguró. Por + Seguir en







Caputo, Bausili y Daza presentes en el programa de streaming, "Las Tres Anclas".

En plena modificación del régimen cambiario y monetario, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un panorama de lo que se viene tras el nuevo esquema de bandas cambiarias y el plan de acumulación de reservas: "A la gente común no le afecta en nada", aseguró.

En el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo, el funcionario celebró la nueva fase del programa económico de remonetización de la economía y el cambio de esquema cambiario que comenzará a regir desde el 1° de enero. "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

Embed Toto Caputo explica los efectos de las medidas anunciadas ayer. Básicamente a la gente de a pie no le afecta en nada y a nivel macroeconómico vamos a estar mejor. Excelente. pic.twitter.com/F2CCv3jzG3 — Carajo (@CarajoStream) December 17, 2025 En ese sentido, Federico Furiase, miembro del directorio del Banco Central, aclaró que "mejorar el balance del BCRA es claramente una condición para mejorar la baja de inflación y la pobreza". Enseguida, el viceministro José Luis Daza agregó que "al acumular reservas, baja el riesgo país, baja la prima/costo del crédito en el país. Afecta positivamente en la vida de las personas en los hechos prácticos. Se produce un círculo virtuoso".

En cuanto a la pregunta sobre la nueva fase en el programa monetario, la de remonetización, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, aclaró: "La economía necesita más pesos para funcionar. Esa demanda de pesos va a ir aumentando por el crecimiento y el desarrollo de la economía. El BCRA es responsable de abastecerle, esta vez lo hará a un ritmo más bajo que se desarrolla la demanda. Cada que vez que compre un dólar y emita un peso, será más lento que la demanda, para que haya escasez de pesos", explicó el funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda explicó la modificación en la forma de actualización de las bandas cambiarias y subrayó que no hubo un cambio en el valor del dólar, y que “lo único que cambió es que se pasó de un crawl fijo a uno variable”, según explicó. Además, añadió: “Dentro de nueve meses, cuando la inflación empiece con cero, va a ser un ritmo más bajo”.