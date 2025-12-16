16 de diciembre de 2025 Inicio
Esta playa al norte de Brasil es un destino desconocido para los argentinos y tiene un paisaje ideal: cuál es

Un rincón del nordeste gana interés por su entorno natural y su calma. Se presenta como una alternativa cercana y conveniente para futuras escapadas.

Ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro. 

  • Un rincón del nordeste brasileño empieza a ganar visibilidad por sus playas claras y su clima tropical.
  • Está cerca de destinos muy visitados, pero conserva un perfil tranquilo y poco masivo.
  • Ofrece paisajes naturales, mar calmo y opciones para recorrer sin grandes traslados.
  • Se presenta como una alternativa accesible para quienes planean viajar en 2026.

Esta playa del norte de Brasil se está afianzando como una opción atractiva para quienes buscan un descanso distinto con paisajes llamativos, precios razonables y sin alejarse demasiado de los destinos clásicos. Aunque todavía no figura entre los lugares más elegidos por los argentinos, su entorno natural y su ubicación estratégica la vuelven cada vez más interesante.

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.
Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

En el nordeste brasileño existen zonas que replican la imagen de arena clara y mar cálido que suele asociarse con viajes a lugares del caribe o playas del sudeste asiático. Pese a eso, algunos de estos puntos mantienen un perfil más tranquilo, con menor afluencia turística y una propuesta pensada para quienes prefieren la calma y el contacto con la naturaleza.

Dentro de ese mapa aparece un destino que mezcla cercanía con playas reconocidas, buena conectividad regional y un ritmo mucho más relajado, ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro.

tamandare brasil

Cuál es la playa destacada de Brasil con buenos precios para 2026

Tamandaré se encuentra en el estado de Pernambuco y comenzó a llamar la atención por su localización, ya que está a unos 40 minutos de Antunes, Maragogi y Porto de Galinhas. Esa proximidad permite recorrer distintos puntos del litoral sin necesidad de cambiar de alojamiento, algo que permite optimizar tiempos y gastos.

Turistas que ya conocieron la zona destacan sus extensiones de arena blanca, el color intenso del mar y una atmósfera tranquila que invita a desconectar. Al no tratarse de un destino masivo, conserva un entorno natural cuidado y una experiencia más pausada, lejos del ruido y las grandes concentraciones.

tamandare brasil

Además de sus playas, Tamandaré ofrece propuestas al aire libre y recorridos culturales. Entre los puntos más visitados aparecen Praia dos Carneiros, con piletas naturales formadas por arrecifes, la playa céntrica de Tamandaré, con costanera y puestos de comida, y sectores más tranquilos como Praia das Campas o Boca da Barra. A esto se suman espacios históricos, reservas naturales, paseos en catamarán y excursiones para explorar manglares y estuarios.

Por estas características, el destino se afianza como una base práctica para conocer el nordeste brasileño, con paisajes atractivos y un perfil accesible para planificar vacaciones en 2026 sin alejarse de los circuitos principales.

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

