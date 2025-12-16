IR A
IR A

Confusión por el documental de Taylor Swift: ¿cuándo se estrenan los nuevos capítulos en Argentina?

La serie sobre el detrás de escena de The Eras Tour solo estrenó dos de sus seis episodios, y algunas swifties no tenían claro si había que pagar por los cuatro restantes o esperar una semana.

Taylor Swift en el primer capítulo de The End of an Era.

Taylor Swift en el primer capítulo de The End of an Era.

El viernes 12 de diciembre se estrenaron los primeros dos capítulos de la serie documental de la gira mundial The Eras Tour de Taylor Swift y enseguida florecieron las dudas y la ansiedad entre las swifties, concentradas en una sola pregunta: ¿cuándo se estrenarían los cuatro restantes? ¿Había que pagar algún extra a Disney+ o solo esperar?

Taylor Swift en The Eras Tour.
Te puede interesar:

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

Sin muchos spoilers, el primer capítulo se tituló Bienvenidos a The Eras Tour y recorrió cada detalle de la estructura humana que sostuvo la gira mundial por tantos meses. Mientras que el segundo, La magia en The Eras, se centró en el trabajo de su equipo de baile y su banda y la dedicación que hizo especial a la gira, que se desarrolló a la par de la grabación y lanzamiento del disco The Tortured Poets Department (TTPD).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/taylornation13/status/1999389238538961244?s=20&partner=&hide_thread=false

Argentina y el resto de Latinoamérica espera con ansias alguna mención y aparición en aunque sea uno de los seis capítulos. Sin embargo, en Disney+ no aparecen ni siquiera los títulos de los próximos episodios, sino que se respeta la sorpresa.

A qué hora y qué días se estrenan los nuevos capítulos del documental de Taylor Swift en Argentina

A diferencia de Netflix, la plataforma de streaming del ratón recurrió en este caso a una frecuencia semanal para los estrenos de los capítulos restantes. La agenda quedaría de la siguiente manera:

  • Viernes 19 de diciembre: episodios 3 y 4.
  • Viernes 26 de diciembre: episodios 5 y 6.

Las dos fechas respetarán el horario del estreno de los primeros dos capítulos. Para las swifties argentinas, los próximos episodios estarán disponibles a las 5 de la mañana de los próximos dos viernes.

Trailer de Taylor Swift: The End of an Era en Argentina

Embed - Taylor Swift | The End of an Era | Official Trailer | Disney+

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Luego de detener a los vehículos, la Gendarmería Nacional encontró unos cinco mil atados de cigarrillos y un arma de fuego.

Chocaron un puesto de Gendarmería y huyeron: llevaban cigarrillos de contrabando y un arma de fuego

Hace 50 minutos
Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Hace 55 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos expandió la prohibición de ingreso y agregó a cinco países a la lista

Hace 1 hora
Faustino, hincha de Vélez, está destinado a ser una leyenda del ajedrez.

Faustino Oro, cada vez más cerca de ser el Gran Maestro más joven de la historia: el elogio de Kasparov

Hace 1 hora
Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos. 

Dos líneas de subte funcionarán con horario especial esta semana: cuáles y cuándo será

Hace 1 hora