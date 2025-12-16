Confusión por el documental de Taylor Swift: ¿cuándo se estrenan los nuevos capítulos en Argentina? La serie sobre el detrás de escena de The Eras Tour solo estrenó dos de sus seis episodios, y algunas swifties no tenían claro si había que pagar por los cuatro restantes o esperar una semana. + Seguir en







Taylor Swift en el primer capítulo de The End of an Era.

El viernes 12 de diciembre se estrenaron los primeros dos capítulos de la serie documental de la gira mundial The Eras Tour de Taylor Swift y enseguida florecieron las dudas y la ansiedad entre las swifties, concentradas en una sola pregunta: ¿cuándo se estrenarían los cuatro restantes? ¿Había que pagar algún extra a Disney+ o solo esperar?

Sin muchos spoilers, el primer capítulo se tituló Bienvenidos a The Eras Tour y recorrió cada detalle de la estructura humana que sostuvo la gira mundial por tantos meses. Mientras que el segundo, La magia en The Eras, se centró en el trabajo de su equipo de baile y su banda y la dedicación que hizo especial a la gira, que se desarrolló a la par de la grabación y lanzamiento del disco The Tortured Poets Department (TTPD).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/taylornation13/status/1999389238538961244?s=20&partner=&hide_thread=false For the final, final time: Welcome to The Eras Tour! The first two episodes of “The End of an Era” 6-episode docuseries and “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" are now streaming on @DisneyPlus. ♥ pic.twitter.com/PBH0ViyGvl — Taylor Nation (@taylornation13) December 12, 2025 Argentina y el resto de Latinoamérica espera con ansias alguna mención y aparición en aunque sea uno de los seis capítulos. Sin embargo, en Disney+ no aparecen ni siquiera los títulos de los próximos episodios, sino que se respeta la sorpresa.

A qué hora y qué días se estrenan los nuevos capítulos del documental de Taylor Swift en Argentina A diferencia de Netflix, la plataforma de streaming del ratón recurrió en este caso a una frecuencia semanal para los estrenos de los capítulos restantes. La agenda quedaría de la siguiente manera:

Viernes 19 de diciembre: episodios 3 y 4.

episodios 3 y 4. Viernes 26 de diciembre: episodios 5 y 6. Las dos fechas respetarán el horario del estreno de los primeros dos capítulos. Para las swifties argentinas, los próximos episodios estarán disponibles a las 5 de la mañana de los próximos dos viernes.

Trailer de Taylor Swift: The End of an Era en Argentina Embed - Taylor Swift | The End of an Era | Official Trailer | Disney+