Nueva desaparición en Chubut: buscan a una policía que quedó varada con su auto y salió a pedir ayuda María José San Martín fue vista por última vez el 12 de diciembre a bordo de su Renault Logan cerca del lago de Colhué Huapi, en la localidad de Sarmiento. Estaba junto a una compañera, que sí logró regresar a la ciudad.







La joven se había separado de su compañera para buscar señal con el celular.

Una nueva desaparición tiene en vilo a la provincia de Chubut, luego de que una oficial de la policía se encuentre desaparecida hace 4 días luego de que quede varada con su auto cerca del lago de Colhué Huapi, en la localidad de Sarmiento, salga a pedir ayuda y nunca regrese.

La joven, identificada como María José San Martín, se encontraba junto a una compañera, con quien se dirigían a realizar relevamiento de un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago.

Todo se inició cuando el Renault Loganen el que viajaban quedó encajado, fue en ese momento que ambas salieron a buscar señal de celular para pedir ayuda, pero María nunca regresó al pueblo y encendió el alerta.

Fuentes del caso señalaron a medios locales, que la consulta sobre la ausencia de la oficial derivó en la intervención de un agente local, que recorrió el área y constató que San Martín ya no estaba en el sitio donde había quedado el vehículo. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, que activó el protocolo para casos de desapariciones y desplegó recursos técnicos y humanos en la zona.

Tras esto, el operativo de localización se puso en marcha recién el domingo e involucra a personal de la ciudad de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías.

Embed La División Búsqueda de Personas emitió un comunicado con la descripción física de la joven policía: aproximadamente 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño. La difusión del alerta apunta a captar la atención de pescadores, vecinos y transeúntes que pudieran haber visto a la agente en las últimas horas. Además, habilitaron un número perteneciente al área de Búsqueda de Personas para quienes tengan datos sobre su paradero. De igual forma, precisaron que está disponible el 101 de emergencias y la red de comisarías locales.