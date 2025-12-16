16 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene un "honguito" como uno de sus atractivos

Esta particular construcción se ubica en el medio del río y capta la atención de los visitantes desde los inicios del pueblo.

La Paisanita es una villa tranquila ubicada a 50 km de Córdoba capital. 

  • Es una localidad de veraneo en el Valle de Paravachasca, Córdoba, cerca de Alta Gracia.
  • Villa La Paisanita es famosa por el Río Anisacate y "La Olla", un pozo natural ideal para nadar.
  • Su mirador circular conocido como "El Honguito" ofrece vistas panorámicas del río.
  • Es un destino de tranquilidad y ambiente familiar, ideal para la desconexión y realizar actividades en la naturaleza.

Villa La Paisanita es una localidad situada en el departamento Santa María, provincia de Córdoba. Es uno de los destinos más buscados en la provincia para los amantes del turismo de río y la tranquilidad.

Pablo Laurta.
"El Honguito" es un hito del lugar que forma parte del paisaje desde los inicios del pueblo y capta la atención de los turistas. Esta singular construcción funciona como un pintoresco mirador circular que ofrece unas vistas panorámicas privilegiadas del río Anisacate, siendo el punto más elegido por los visitantes del balneario para tomar fotografías.

En los años cuarenta, La Paisanita fue un punto turístico de gran relevancia, por lo que el mirador hasta contaba con un kiosko para atender a las personas que se dirigían a la playa. Unos treinta años más tarde, una creciente del agua se llevó la antigua construcción; sin embargo, tiempo después pudo reconstruirse y nuevamente tomó el protagonismo como un símbolo privilegiado de la comunidad.

Mirador La Paisanita

Continúa siendo conocida como una villa de veraneo y descanso, caracterizada por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima apacible. A diferencia de otros centros turísticos más grandes de Córdoba, La Paisanita ofrece un entorno de paz y silencio, ideal para desconectar.

Dónde queda La Paisanita

La Paisanita se encuentra en el Valle de Paravachasca, muy cerca de la ciudad de Alta Gracia. Está enclavado en las Sierras Chicas, a aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en La Paisanita

Al estar rodeada por sierras bajas y atravesada por el río Anisacate, ofrece playas ideales para desconectarse en cualquier estación del año. El río es el eje central de la vida en La Paisanita. Sus aguas cristalinas, que descienden de las Sierras Chicas, son frescas y perfectas para el verano.

La Paisanita

El sector más visitado es la zona de balneario, donde el río forma "La Olla": un pozo natural profundo que funciona como una piscina ideal para zambullirse. En sus aguas se puede practicar natación, pesca deportiva y disfrutar de días de picnic y camping en sus orillas.

Más allá de sus balnearios, La Paisanita es uno de los mejores escenarios para hacer actividades en la naturaleza como caminatas por senderos serranos, cabalgatas, travesías en bicicleta, safaris fotográficos y avistaje de aves.

Aunque también cuenta con opciones para los turistas que prefieren actividades más culturales. La capilla Nuestra Señora de Luján, construida en la década del 50, y la colonia Evita junto a la escuela Sarmiento, inauguradas por Eva Perón, son dos lugares para visitar cargados de valor histórico.

Cómo llegar a La Paisanita

La Paisanita, Córdoba.

Para acceder a esta comuna, hay que llegar a Alta Gracia. Una vez allí, tomas la Ruta Provincial 5 en dirección sur (hacia el Valle de Paravachasca). A la altura de Anisacate, debes tomar el desvío por la Ruta Provincial S-523 o calles internas señalizadas que te llevarán directamente a Villa La Paisanita, que se encuentra a pocos kilómetros de Anisacate, siguiendo el curso del río.

También se puede ahorrar tiempo de viaje con un vuelo directo desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella en Córdoba (COR). Aunque desde allí, es necesario un transporte particular, ya sea alquilar un auto o acceder a un servicio privado para llegar por la Ruta hasta la villa.

