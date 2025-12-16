"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal La conductora se escandalizó por un video institucional de la señal y cuestionó el escaso reconocimiento hacia su trabajo y el de su compañero de conducción, Augusto Tartúfoli. + Seguir en







La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año. Redes sociales

La conductora Sabrina Rojas estalló por la escasa participación que le dieron a ella y a su compañero de Pasó en América, Augusto Tartúfoli, en el video institucional de América TV, y apuntó contra la producción: "Somos dos extras... no parecemos los conductores".

La exmujer de Luciano Castro aseguró que el canal no reconoce la labor que hizo junto al periodista Augusto Tartúfoli en la conducción del programa durante todo el 2025: "No parece ni en pedo que fuimos los conductores del prime time".

Fiel a su estilo, Rojas no ocultó su enojo y lanzó una dura crítica al aire contra los directivos y quienes editaron el clip: "Pensé que iban a mostrar el institucional del canal, pero nosotros somos dos extras. O sea, no parece ni en pedo que fuimos los conductores del prime time".

En este punto, Tartu remarcó que estuvieron grabando "como media hora", y "para nada, solo un segundo aparecemos". Rojas le aconsejó: "No lo veas, ahorrate un disgusto". Al final, reflexionó ante cámara que "nos van echando de a poco... Ah, no, yo me quedo a reemplazar a Yanina (Latorre), pero soy visitante", ironizó la actriz.

Amamos…. pic.twitter.com/DIH8CvXMdC — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) December 16, 2025 En su descargo, dejó en claro que el ciclo que presentaron fue cambiando de horario por otros proyectos que nunca funcionaron, y que tanto ella como su compañero "bancamos acá todo lo que quisieron poner y no funcionó, y nosotros sí".