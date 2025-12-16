"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

La conductora Sabrina Rojas estalló por la escasa participación que le dieron a ella y a su compañero de Pasó en América, Augusto Tartúfoli, en el video institucional de América TV, y apuntó contra la producción: "Somos dos extras... no parecemos los conductores".
La exmujer de Luciano Castro aseguró que el canal no reconoce la labor que hizo junto al periodista Augusto Tartúfoli en la conducción del programa durante todo el 2025: "No parece ni en pedo que fuimos los conductores del prime time".
Fiel a su estilo, Rojas no ocultó su enojo y lanzó una dura crítica al aire contra los directivos y quienes editaron el clip: "Pensé que iban a mostrar el institucional del canal, pero nosotros somos dos extras. O sea, no parece ni en pedo que fuimos los conductores del prime time".
En este punto, Tartu remarcó que estuvieron grabando "como media hora", y "para nada, solo un segundo aparecemos". Rojas le aconsejó: "No lo veas, ahorrate un disgusto". Al final, reflexionó ante cámara que "nos van echando de a poco... Ah, no, yo me quedo a reemplazar a Yanina (Latorre), pero soy visitante", ironizó la actriz.
En su descargo, dejó en claro que el ciclo que presentaron fue cambiando de horario por otros proyectos que nunca funcionaron, y que tanto ella como su compañero "bancamos acá todo lo que quisieron poner y no funcionó, y nosotros sí".
Quiénes aparecen en el video institucional de América del 2025
El video institucional de América para el cierre del 2025 y bienvenida al 2026 se llama Histor I.A de Fin de Año. Durante tres minutos, utiliza herramientas de IA para crear una trama y estructura en donde aparecen las principales figuras del canal, como Ángel de Brito, Mariana Fabbiani, Pamela David, Yanina Latorre y Karina Mazzocco.
Además, hay un enigmático con una persona con el rostro tapado, que es una incorporación para el 2026 que se descubrirá antes de fin de año. En el caso de los conductores Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, tienen una participación de escasos segundos, aunque estuvieron al frente del prime time durante todo 2025.