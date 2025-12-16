La revista Vogue incluyó al Papa León XIV entre los mejores vestidos de 2025

17 de diciembre de 2025 Inicio
El Pontífice fue incluido con figuras del cine como Jacob Elordi y Chloë Sevigny, los artistas Bad Bunny y Tyler the Creator, y la ex primera dama Michelle Obama.

El Pontífice comparte la galería con figuras como Bad Bunny, Tyler the Creator y Michelle Obama.

El Papa León XIV fue incluido en la tradicional lista de las 55 personas "mejor vestidas" del año 2025, elaborada por la revista de moda Vogue. El Pontífice comparte la galería de seleccionados con figuras del cine como Jacob Elordi y Chloë Sevigny, el artista Tyler the Creator y la ex primera dama Michelle Obama.

Chocaron un puesto de Gendarmería y huyeron: llevaban cigarrillos de contrabando y un arma de fuego

El perfil de León XIV en la publicación lo describe como alguien "conocido por romper con los gustos humildes de su predecesor, el Papa Francisco, pero conservando su propia sastrería y perpetuando el legado papal de las vestimentas litúrgicas de alta calidad”. La revista también destaca su esfuerzo por modernizar la imagen de la Iglesia mediante acciones como "invitar a leyendas del cine como Monica Bellucci y Cate Blanchett al Vaticano".

Según Vogue, el mejor atuendo de 2025 del Pontífice fue el que lució en "su primera aparición pública, en la logia central de la Basílica de San Pedro, con una capa de satén rojo y una estola rojo vino bordada en oro, combinada con un colgante de cruz con un cordón de seda dorado”.

La revista lo destaca no solo por su indumentaria, sino también por sus iniciativas, como dar "rienda suelta a su cinefilia" a través de invitaciones a figuras destacadas de la industria cinematográfica.

