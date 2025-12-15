15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino alternativo con 500 habitantes y una playa infinita para ir en el verano 2026

Con baja densidad poblacional, tiene para ofrecer playas extensas, dunas imponentes y atractivos naturales e históricos.

Por
Ideal para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del mar abierto en un entorno tranquilo y poco masivo.

Ideal para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del mar abierto en un entorno tranquilo y poco masivo.

Tripin Argentina
  • Reta es conocido como un balneario tranquilo de la costa bonaerense, con baja densidad poblacional, playas extensas y un entorno natural ideal para desconectarse durante el verano.
  • El destino tiene para ofrecer mar abierto, dunas altas y médanos con atractivos naturales destacados como La Albúfera, Cascadas Cifuentes y El Caracolero, con valor ambiental y arqueológico.
  • Su historia y patrimonio suman puntos de interés como el Museo del Carromato, La Usina, el Puente Viejo y el Barco Hundido, que enriquecen la experiencia turística.
  • Ubicada en el partido de Tres Arroyos, a unas seis horas de CABA, Reta ofrece múltiples actividades al aire libre y accesos sencillos por ruta para quienes buscan escapar de la masividad.

A la hora de buscar balnearios en Buenos Aires, Reta está sorprendiendo cada vez a más visitantes gracias a su baja densidad poblacional y sus extensas playas de arena dorada. Este pueblo costero de Tres Arroyos, con tan solo 500 habitantes estables, se presenta como un lugar ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza lejos de la masividad de otros balnearios bonaerenses, ofreciendo mar abierto, impresionantes dunas altas y médanos que invitan a realizar caminatas y travesías en vehículos durante el verano 2026.

Baradero, historia y río en el norte de Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires que tiene un río muy antiguo

Entre sus principales atractivos llaman la atención las amplias y poco concurridas playas que contrastan con la vorágine de la gran ciudad, además de joyas naturales como La Albúfera, una laguna con aguas salobres hogar de cangrejos, patos, cisnes de cuello negro, flamencos y nutrias.

El Palmera's Center contiene el Museo del Carromato, un carromato traído por bueyes desde Estados Unidos en la década de 1940 que fue utilizado como vivienda familiar, mientras que sitios históricos como La Usina, el Puente Viejo y el enigmático Barco Hundido varado entre las calles 42 y 44 enriquecen la experiencia cultural del destino.

Este rincón costero fundado en 1929 tiene una historia muy curiosa ligada al estanciero Martín Reta, quien donó tierras para crear un pueblo turístico con lotes, calles delineadas y acceso al mar.

Ubicado a solo 6 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su balneario ofrece además acceso a maravillas cercanas como las Cascadas Cifuentes, la caída de agua más alta de la Provincia de Buenos Aires con 8 metros, la Cueva del Tigre donde se refugió el famoso cuatrero Félix Pacheco, y El Caracolero, área rocosa donde en 2009 se descubrieron huellas humanas de hace 29,200 años.

Reta

Dónde queda Reta

Reta se encuentra ubicada en el partido de Tres Arroyos, en la costa de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 6 horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires. Este balneario costero está emplazado sobre el mar abierto del Atlántico, caracterizado por sus extensas y anchas playas de arena dorada y sus impresionantes dunas. La localidad se ubica cerca de otros destinos turísticos como Monte Hermoso y Orense, lo que contribuyó a su popularidad y al florecimiento del turismo en la zona.

El acceso al pueblo se realiza desde la Ruta Nacional 3, siendo uno de los balnearios más tranquilos y con menor densidad poblacional de la costa bonaerense, ideal para quienes buscan escapar del ruido y el calor de las ciudades durante la temporada de calor.

Qué puedo hacer en Reta

Las opciones de actividades en Reta combinan naturaleza, historia, playa y deportes al aire libre:

  • Disfrutar de las extensas y anchas playas poco concurridas, ideales para escapar de la masividad de otros balnearios bonaerenses
  • Explorar las dunas altas y médanos realizando caminatas y travesías en vehículos
  • Practicar pesca deportiva y deportes acuáticos aprovechando la tranquilidad del mar abierto
  • Visitar La Albúfera, laguna con aguas salobres hogar de cangrejos, patos, cisnes de cuello negro, flamencos, nutrias, liebres y zorros.
  • Visitar La Usina, antigua central hidroeléctrica de principios del siglo XX con arquitectura industrial conservada, y el romántico Puente Viejo construido en hierro forjado
  • Conocer las Cascadas Cifuentes, la caída de agua más alta de Buenos Aires con hasta 8 metros de altura, ideal para natación, kayak, senderismo y avistaje de aves
  • Explorar la Cueva del Tigre, lugar donde se refugió el famoso cuatrero Félix Pacheco alrededor de 1860
  • Recorrer las ruinas del Molino La Rosa con sus dos torres de piedra separadas por 130 metros
  • Visitar la Cascada La Escondida cerca de la localidad de Irene, con forma escalonada y 4 metros de altura
  • Conocer El Caracolero, área rocosa donde en 2009 se descubrieron huellas humanas de hace 29,200 años y huellas de gliptodonte
  • Ver el Barco Hundido varado entre las calles 42 y 44, antiguo vapor encallado a principios del siglo XX que emerge cuando la marea se retira
Reta

Cómo llegar a Reta

Para llegar a Reta desde la Ciudad de Buenos Aires se debe recorrer aproximadamente 6 horas de viaje tomando la Ruta Nacional 3 hasta el partido de Tres Arroyos. Los turistas pueden acceder en auto particular siguiendo la ruta que conecta con este balneario costero, o mediante servicios de colectivo de larga distancia que unen Buenos Aires con la zona.

También existen excursiones organizadas que hacen más fácil el acceso al pueblo. Una vez en la región, para visitar atractivos cercanos como las Cascadas Cifuentes se debe tomar la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 532 y luego descender por un camino rural recorriendo 4 kilómetros adicionales. El acceso a puntos como El Caracolero y el Barco Hundido solo es posible a través de la playa, mientras que otros atractivos están bien señalizados desde el centro del balneario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un pequeño pueblo poco conocido que esconde tesoros naturales y una interesante historia.

Turismo en Córdoba: el pueblito desconocido con sierras bajas y altas que le dan un toque especial

Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.

Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Toboganes y piletas gigantes para combatir el calor en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

Tafí del Valle: naturaleza, tradición y cabalgatas inolvidables.

Turismo en Argentina: el destino donde se puede hacer cabalgatas con un paisaje soñado

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 12 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 22 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 31 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 33 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 34 minutos