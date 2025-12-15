Turismo en Argentina: el destino alternativo con 500 habitantes y una playa infinita para ir en el verano 2026

Ideal para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del mar abierto en un entorno tranquilo y poco masivo.

A la hora de buscar balnearios en Buenos Aires, Reta está sorprendiendo cada vez a más visitantes gracias a su baja densidad poblacional y sus extensas playas de arena dorada. Este pueblo costero de Tres Arroyos, con tan solo 500 habitantes estables, se presenta como un lugar ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza lejos de la masividad de otros balnearios bonaerenses, ofreciendo mar abierto, impresionantes dunas altas y médanos que invitan a realizar caminatas y travesías en vehículos durante el verano 2026.

Entre sus principales atractivos llaman la atención las amplias y poco concurridas playas que contrastan con la vorágine de la gran ciudad, además de joyas naturales como La Albúfera, una laguna con aguas salobres hogar de cangrejos, patos, cisnes de cuello negro, flamencos y nutrias.

El Palmera's Center contiene el Museo del Carromato, un carromato traído por bueyes desde Estados Unidos en la década de 1940 que fue utilizado como vivienda familiar, mientras que sitios históricos como La Usina, el Puente Viejo y el enigmático Barco Hundido varado entre las calles 42 y 44 enriquecen la experiencia cultural del destino.

Este rincón costero fundado en 1929 tiene una historia muy curiosa ligada al estanciero Martín Reta, quien donó tierras para crear un pueblo turístico con lotes, calles delineadas y acceso al mar.

Ubicado a solo 6 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su balneario ofrece además acceso a maravillas cercanas como las Cascadas Cifuentes, la caída de agua más alta de la Provincia de Buenos Aires con 8 metros, la Cueva del Tigre donde se refugió el famoso cuatrero Félix Pacheco, y El Caracolero, área rocosa donde en 2009 se descubrieron huellas humanas de hace 29,200 años.

Reta TripAdvisor

Dónde queda Reta

Reta se encuentra ubicada en el partido de Tres Arroyos, en la costa de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 6 horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires. Este balneario costero está emplazado sobre el mar abierto del Atlántico, caracterizado por sus extensas y anchas playas de arena dorada y sus impresionantes dunas. La localidad se ubica cerca de otros destinos turísticos como Monte Hermoso y Orense, lo que contribuyó a su popularidad y al florecimiento del turismo en la zona.

El acceso al pueblo se realiza desde la Ruta Nacional 3, siendo uno de los balnearios más tranquilos y con menor densidad poblacional de la costa bonaerense, ideal para quienes buscan escapar del ruido y el calor de las ciudades durante la temporada de calor.

Qué puedo hacer en Reta

Las opciones de actividades en Reta combinan naturaleza, historia, playa y deportes al aire libre:

Disfrutar de las extensas y anchas playas poco concurridas, ideales para escapar de la masividad de otros balnearios bonaerenses

Explorar las dunas altas y médanos realizando caminatas y travesías en vehículos

Practicar pesca deportiva y deportes acuáticos aprovechando la tranquilidad del mar abierto

Visitar La Albúfera, laguna con aguas salobres hogar de cangrejos, patos, cisnes de cuello negro, flamencos, nutrias, liebres y zorros.

Visitar La Usina, antigua central hidroeléctrica de principios del siglo XX con arquitectura industrial conservada, y el romántico Puente Viejo construido en hierro forjado

Conocer las Cascadas Cifuentes, la caída de agua más alta de Buenos Aires con hasta 8 metros de altura, ideal para natación, kayak, senderismo y avistaje de aves

Explorar la Cueva del Tigre, lugar donde se refugió el famoso cuatrero Félix Pacheco alrededor de 1860

Recorrer las ruinas del Molino La Rosa con sus dos torres de piedra separadas por 130 metros

Visitar la Cascada La Escondida cerca de la localidad de Irene, con forma escalonada y 4 metros de altura

Conocer El Caracolero, área rocosa donde en 2009 se descubrieron huellas humanas de hace 29,200 años y huellas de gliptodonte

Ver el Barco Hundido varado entre las calles 42 y 44, antiguo vapor encallado a principios del siglo XX que emerge cuando la marea se retira

Reta Balneario Reta Oficial

Cómo llegar a Reta

Para llegar a Reta desde la Ciudad de Buenos Aires se debe recorrer aproximadamente 6 horas de viaje tomando la Ruta Nacional 3 hasta el partido de Tres Arroyos. Los turistas pueden acceder en auto particular siguiendo la ruta que conecta con este balneario costero, o mediante servicios de colectivo de larga distancia que unen Buenos Aires con la zona.

También existen excursiones organizadas que hacen más fácil el acceso al pueblo. Una vez en la región, para visitar atractivos cercanos como las Cascadas Cifuentes se debe tomar la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 532 y luego descender por un camino rural recorriendo 4 kilómetros adicionales. El acceso a puntos como El Caracolero y el Barco Hundido solo es posible a través de la playa, mientras que otros atractivos están bien señalizados desde el centro del balneario.