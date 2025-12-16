Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos Integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y dejó una carta que podría confirmar la principal hipótesis del suicidio. Era de Misiones y tenía 21 años. Por + Seguir en







El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

El soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos fue identificado como Rodrigo Gómez y tenía 21 años. Se trata de un joven que pertenecía al Ejército Argentino y realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial.

Gómez era oriundo de la provincia de Misiones e integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, que se encarga de la custodia presidencial. Según revelaron fuentes policiales, habría dejado una carta que podría confirmar la principal hipótesis del suicidio.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el escrito explicaría los motivos de la drástica decisión: se debería a una deuda cercana a los $2.000.000 con diferentes entidades bancarias, que le reclamaban saldar el déficit económico.

Embed - Apareció MUERTO un SOLDADO en la QUINTA de OLIVOS “Se presume que esa deuda sería más grande a nivel familiar y con posibles compañeros de trabajo. Por eso el grupo de investigadores que encabeza la jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó a tomar declaraciones a jefes y compañeros del joven para saber si había gente que supiera algo con respecto a lo que dejó escrito”, explicó el periodista Leo García en De Una por C5N.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, “en horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

En el mismo texto oficial se señala que el soldado de Fuerzas Armadas apareció sin vida “en uno de los puestos internos”, por lo que de inmediato "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".