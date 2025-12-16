IR A
IR A

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

El nuevo misterio promete ser "el caso más difícil de Benoit Blanc hasta ahora".

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre 'Puñales por la espalda 3' (Knives Out 3, en inglés).

En Netflix están obsesionados por conseguir sus propias franquicias cinematográficas, pero en el caso de 'Puñales por la espalda' la plataforma tiró de talonario y pagó la friolera de 450 millones de dólares por hacerse con las dos primeras secuelas de la película de suspense dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig.

La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix. 
Te puede interesar:

Seducción y deseo explícito: la película para adultos que enciende al público de Netflix

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' arrasó y se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre 'Puñales por la espalda 3' (Knives Out 3, en inglés), desde su producción a su reparto, pasando por todos los demás detalles relevantes sobre el nuevo caso de Benoit Blanc.

El estreno de esta producción en la gran N roja fue el 12 de diciembre de 2025, anteriormente en cines se pudo ver de forma limitada a partir del 28 de noviembre de ese mismo año.

Sinopsis de Knives Out 3, el estreno tendencia de Netflix

Johnson ha anunciado que la tercera entrega de la saga se titula 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery', siguiendo así la misma fórmula utilizada en la segunda entrega. Él quería prescindir de "Puñales por la espalda" en el título, pues es algo que solo encaja realmente en la primera parte, pero Netflix ha querido que sea más reconocible que forma parte de la misma. Por su parte, en España finalmente recibirá el título de 'Puñales por la espalda. De entre los muertos'.

Por cierto, Johnson ya ha dejado claro que el título da las primeras pistas sobre el nuevo misterio que tendrá que resolver el personaje interpretado por Craig, mientras que Netflix asegura que es el caso más peligroso de Benoit Blanc hasta ahora.

knives out

Tráiler de Knives Out 3

Embed - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix

Reparto de Knives Out 3

Daniel Craig es el único actor de las dos anteriores entregas cuyo regreso está confirmado para esta tercera entrega. A fin de cuentas, cada nueva película de 'Puñales por la espalda' cuenta un nuevo caso de Benoit Blanc, por lo que es difícil traer de vuelta a otros personajes. Eso sí, tampoco estaría de más otra pequeña aparición de Hugh Grant como Philip, personaje que apareció brevemente en la segunda entrega.

Los primeros fichajes confirmados por Netflix fueron Josh O’Connor, Cailee Spaeny y Andrew Scott. El primero, que dará vida a un sacerdote, ha estado de actualidad recientemente gracias a su participación en 'Rivales', mientras que a ella hemos podido verla recientemente tanto en 'Civil War' como en 'Alien: Romulus'. Por su parte, Scott estrenó el año pasado 'Ripley' en Netflix. Luego también se han sumado al reparto tanto Glenn Close como Josh Brolin, Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis y Daryl McCormack ('Buena suerte, Leo Grande').

daniel-craig-knives-out-3-jpg-679b90cc1da7b
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La producción repasa la carrera y el costado más íntimo de una de las artistas argentinas más influyentes de los últimos años
play

Esta serie documental sobre la vida de una famosa cantante argentina no baja de lo más visto de Netflix: cuál es

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva y amplió el margen legal para una ofensiva en Venezuela

Trump declaró al fentanilo como "arma de destrucción masiva" y amplió el margen legal para una ofensiva en Venezuela

Hace 5 minutos
Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 19 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 25 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 40 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 52 minutos