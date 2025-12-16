De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor El nuevo misterio promete ser "el caso más difícil de Benoit Blanc hasta ahora". + Seguir en







Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre 'Puñales por la espalda 3' (Knives Out 3, en inglés).

En Netflix están obsesionados por conseguir sus propias franquicias cinematográficas, pero en el caso de 'Puñales por la espalda' la plataforma tiró de talonario y pagó la friolera de 450 millones de dólares por hacerse con las dos primeras secuelas de la película de suspense dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig.

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' arrasó y se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre 'Puñales por la espalda 3' (Knives Out 3, en inglés), desde su producción a su reparto, pasando por todos los demás detalles relevantes sobre el nuevo caso de Benoit Blanc.

El estreno de esta producción en la gran N roja fue el 12 de diciembre de 2025, anteriormente en cines se pudo ver de forma limitada a partir del 28 de noviembre de ese mismo año.

Sinopsis de Knives Out 3, el estreno tendencia de Netflix Johnson ha anunciado que la tercera entrega de la saga se titula 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery', siguiendo así la misma fórmula utilizada en la segunda entrega. Él quería prescindir de "Puñales por la espalda" en el título, pues es algo que solo encaja realmente en la primera parte, pero Netflix ha querido que sea más reconocible que forma parte de la misma. Por su parte, en España finalmente recibirá el título de 'Puñales por la espalda. De entre los muertos'.

Por cierto, Johnson ya ha dejado claro que el título da las primeras pistas sobre el nuevo misterio que tendrá que resolver el personaje interpretado por Craig, mientras que Netflix asegura que es el caso más peligroso de Benoit Blanc hasta ahora.

knives out Tráiler de Knives Out 3 Embed - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix Reparto de Knives Out 3 Daniel Craig es el único actor de las dos anteriores entregas cuyo regreso está confirmado para esta tercera entrega. A fin de cuentas, cada nueva película de 'Puñales por la espalda' cuenta un nuevo caso de Benoit Blanc, por lo que es difícil traer de vuelta a otros personajes. Eso sí, tampoco estaría de más otra pequeña aparición de Hugh Grant como Philip, personaje que apareció brevemente en la segunda entrega. Los primeros fichajes confirmados por Netflix fueron Josh O’Connor, Cailee Spaeny y Andrew Scott. El primero, que dará vida a un sacerdote, ha estado de actualidad recientemente gracias a su participación en 'Rivales', mientras que a ella hemos podido verla recientemente tanto en 'Civil War' como en 'Alien: Romulus'. Por su parte, Scott estrenó el año pasado 'Ripley' en Netflix. Luego también se han sumado al reparto tanto Glenn Close como Josh Brolin, Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis y Daryl McCormack ('Buena suerte, Leo Grande'). daniel-craig-knives-out-3-jpg-679b90cc1da7b