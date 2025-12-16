Los Rolling Stones cancelaron la gira 2026 por problemas de salud de Keith Richards El legendario guitarrista británico, que este viernes cumplirá 82 años, padece artritis en sus manos y no se siente en condiciones de asumir el "desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio". El tour estaba previsto realizarse por Reino Unido y varios países de Europa. + Seguir en







"Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos", aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones debieron cancelar una extensa gira que tenían previsto realizar por Reino Unido y varios países de Europa durante 2026. Fuentes cercanas a la banda británica indicaron que el pedido para suspender el tour provino directamente del guitarrista Keith Richards, quien cumplirá 82 años esta semana.

Aunque la gira de cuatro meses por grandes estadios no había sido confirmada oficialmente, Richards informó al grupo que no se sentía en condiciones de asumir el "desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio". El músico citó como principal argumento la artritis que padece desde hace tiempo, lo que le impediría mantener el despliegue de energía que requiere un proyecto similar a su exitosa gira de 2024, Hackney Diamonds.

La banda aún no emitió un comunicado oficial sobre la suspensión, aunque se espera que lo haga en las próximas horas. El mes pasado, Richards realizó una breve actuación de tres canciones en el Soho de Nueva York, donde "aparentó estar en forma". Sin embargo, el guitarrista diferenció claramente una aparición puntual de la exigencia física y mental de un tour masivo.

Richards había compartido previamente detalles sobre su condición. Hace dos años, explicó que padece una variante "benigna" de artritis en las manos que ha modificado su técnica, pero sin causarle dolor. "Creo que si realmente bajé un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad", comentó en esa oportunidad, añadiendo que la limitación le había abierto una nueva puerta creativa al obligarlo a encontrar "otra manera de hacerlo" en la guitarra.

Keith Richards La magnitud del proyecto cancelado era comparable a la gira Hackney Diamonds, que en 2024 congregó cerca de un millón de espectadores en 20 ciudades. Dicho tour generó una recaudación de u$s235 millones, posicionándose como la sexta gira de mayor facturación a nivel global ese año.

A pesar de la decisión, un portavoz de la banda aseguró que "los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos". La misma fuente confirmó que la banda ya había intentado, sin éxito, organizar la gira a comienzos de este año. Por ahora, el grupo se enfocará en la finalización de su nuevo álbum de estudio, sin una fecha de lanzamiento a la vista. Tanto el vocalista Mick Jagger (82) como el guitarrista Ronnie Wood (78) aún no se pronunciaron públicamente sobre la solicitud de Richards. Ningún miembro o fuente del entorno ha utilizado la palabra "retiro", aunque se reconoce "priorizar la salud y la edad" del grupo. Los fans deberán esperar el anuncio oficial mientras persiste la incertidumbre sobre la agenda de conciertos futuros de los legendarios rockeros.