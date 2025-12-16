16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tiene pulperías, está cerca de Buenos Aires y se perfila como una gran opción para recorrer en el verano 2026

A poco más de una hora de la Ciudad, este pueblo bonaerense combina tradición, gastronomía típica y paisajes abiertos. Dónde queda.

Por
Gastronomía

Gastronomía, historia y paisajes rurales definen las actividades del pueblo.

WIKIPEDIA
  • Está ubicado a 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es de fácil acceso por ruta.
  • Conserva pulperías y restaurantes históricos ligados a la cultura agrícola y ganadera.
  • Ofrece circuitos a pie con edificios emblemáticos, espacios verdes y museos rurales.
  • Su propuesta tranquila lo posiciona como una opción atractiva para escapadas de fin de semana en 2026.

Uribelarrea es el pueblo bonaerense que combina pulperías de época, tradición rural y una ubicación estratégica a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y que se consolida como una de las alternativas más atractivas para recorrer durante el verano 2026.

Nicole publicaba su contendio en Only Fans. 
Te puede interesar:

Tras el escándalo, echaron a la policía que vendía contenido erótico en redes sociales

Ubicado en el interior de la provincia de Buenos Aires, este destino conserva una identidad profundamente ligada a la producción agrícola y ganadera, visible en su paisaje de campos abiertos, sus edificaciones históricas y un ritmo cotidiano que invita a bajar un cambio.

En los últimos años, el crecimiento del turismo de cercanía impulsó su desarrollo como polo gastronómico y cultural, con propuestas artesanales, recuperación del patrimonio local y escapadas breves que permiten desconectarse del entorno urbano sin necesidad de planificar viajes extensos.

Uribelarrea, escapada
Uribelarrea está ubicado en el partido de Cañuelas, a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Uribelarrea está ubicado en el partido de Cañuelas, a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde queda Uribelarrea

Uribelarrea se encuentra dentro del partido de Cañuelas, al sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su localización estratégica permite llegar en poco tiempo y disfrutar de un entorno rodeado de campos y tambos. El pueblo está emplazado sobre la Ruta Nacional 205, en el kilómetro 82, una traza clave que conecta distintos puntos del interior bonaerense.

Qué puedo hacer en Uribelarrea

El pueblo ofrece actividades vinculadas a la historia local, la vida rural y la buena comida. Su recorrido puede hacerse caminando, con paradas en espacios emblemáticos y propuestas gastronómicas tradicionales.

Entre los puntos destacados aparecen la estación ferroviaria de 1892, la Iglesia Nuestra Señora de Luján frente a la plaza central, el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi y el Túnel Vegetal, un sendero arbolado de más de 200 metros.

También se suman la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco y pulperías históricas como El Palenque, edificio de 1890 declarado Patrimonio Histórico y Cultural.

Cómo llegar a Uribelarrea

Desde la Ciudad de Buenos Aires se accede en auto por la autopista Riccheri, luego por la Ezeiza-Cañuelas y finalmente por la Ruta Nacional 205 hacia el sur. El recorrido es directo, completamente asfaltado y demanda cerca de una hora y media, lo que explica por qué Uribelarrea se consolida como una de las escapadas cortas más elegidas del interior bonaerense.

También es posible llegar en transporte público. Una de las opciones es tomar un colectivo desde la terminal de Plaza Constitución o desde Liniers hasta la ciudad de Cañuelas. Desde allí, se puede continuar el viaje en remís, taxi o combis locales que conectan con Uribelarrea en pocos minutos.

Cañuelas - Uribelarrea.png
El acceso por autopista y ruta convierte a Uribelarrea en una escapada rápida y sencilla.

El acceso por autopista y ruta convierte a Uribelarrea en una escapada rápida y sencilla.

Otra alternativa es combinar tren y transporte local: el servicio ferroviario del Ferrocarril Roca llega hasta Cañuelas y, una vez en destino, se puede completar el trayecto por vía terrestre. Esta modalidad resulta práctica para quienes buscan una escapada sin vehículo propio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Destaca por sus porciones abundantes y sus milanesas para compartir. 

Milanesa deliciosa y tragos: el bodegón barato de Buenos Aires que es una locura

El restaurante brasilero ofrece una variedad de comidas, postres y tragos. 

El bodegón de Buenos Aires con platos que te hacen sentir en Brasil

Baradero, historia y río en el norte de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que tiene un río muy antiguo

Un espacio que destaca por su cocina mediterránea, sus opciones para cualquier momento del día y una ubicación accesible para vecinos y visitantes.

Es una cantina moderna y está en Buenos Aires: milanesa de bife de chorizo, rissotto y más

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Algunos de los detenidos que formaban parte de una banda de pungas. 

Desbaratan en CABA una banda de pungas que facturaba 25 millones al mes

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 7 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 8 minutos
En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.

El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

Hace 10 minutos
Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Hace 13 minutos
play

Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Hace 28 minutos