A poco más de una hora de la Ciudad, este pueblo bonaerense combina tradición, gastronomía típica y paisajes abiertos. Dónde queda.

Uribelarrea es el pueblo bonaerense que combina pulperías de época, tradición rural y una ubicación estratégica a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , y que se consolida como una de las alternativas más atractivas para recorrer durante el verano 2026 .

Ubicado en el interior de la provincia de Buenos Aires , este destino conserva una identidad profundamente ligada a la producción agrícola y ganadera , visible en su paisaje de campos abiertos, sus edificaciones históricas y un ritmo cotidiano que invita a bajar un cambio.

En los últimos años, el crecimiento del turismo de cercanía impulsó su desarrollo como polo gastronómico y cultural , con propuestas artesanales, recuperación del patrimonio local y escapadas breves que permiten desconectarse del entorno urbano sin necesidad de planificar viajes extensos.

Uribelarrea se encuentra dentro del partido de Cañuelas , al sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires . Su localización estratégica permite llegar en poco tiempo y disfrutar de un entorno rodeado de campos y tambos. El pueblo está emplazado sobre la Ruta Nacional 205 , en el kilómetro 82 , una traza clave que conecta distintos puntos del interior bonaerense.

Uribelarrea está ubicado en el partido de Cañuelas, a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires.

El pueblo ofrece actividades vinculadas a la historia local , la vida rural y la buena comida . Su recorrido puede hacerse caminando, con paradas en espacios emblemáticos y propuestas gastronómicas tradicionales.

Entre los puntos destacados aparecen la estación ferroviaria de 1892, la Iglesia Nuestra Señora de Luján frente a la plaza central, el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi y el Túnel Vegetal, un sendero arbolado de más de 200 metros.

También se suman la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco y pulperías históricas como El Palenque, edificio de 1890 declarado Patrimonio Histórico y Cultural.

Cómo llegar a Uribelarrea

Desde la Ciudad de Buenos Aires se accede en auto por la autopista Riccheri, luego por la Ezeiza-Cañuelas y finalmente por la Ruta Nacional 205 hacia el sur. El recorrido es directo, completamente asfaltado y demanda cerca de una hora y media, lo que explica por qué Uribelarrea se consolida como una de las escapadas cortas más elegidas del interior bonaerense.

También es posible llegar en transporte público. Una de las opciones es tomar un colectivo desde la terminal de Plaza Constitución o desde Liniers hasta la ciudad de Cañuelas. Desde allí, se puede continuar el viaje en remís, taxi o combis locales que conectan con Uribelarrea en pocos minutos.

Cañuelas - Uribelarrea.png El acceso por autopista y ruta convierte a Uribelarrea en una escapada rápida y sencilla.

Otra alternativa es combinar tren y transporte local: el servicio ferroviario del Ferrocarril Roca llega hasta Cañuelas y, una vez en destino, se puede completar el trayecto por vía terrestre. Esta modalidad resulta práctica para quienes buscan una escapada sin vehículo propio.