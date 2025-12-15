Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

En pleno microcentro porteño se esconde una joya arquitectónica de estilo europeo que combina historia naval, salones dorados y actividades culturales abiertas al público.

Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar : en pleno centro porteño, entre oficinas, comercios y el ritmo del microcentro, la ciudad de la furia esconde un edificio que sorprende a quienes se animan a mirarlo con atención, ¿cuál es y cómo llegar?

Turismo en Córdoba: el rincón natural de paz con casonas coloniales con historia y capillas legendarias

Con su fachada imponente, salones dorados y detalles de época, este lugar es uno de esos secretos urbanos que combinan historia, arte y cultura en el corazón de la Ciudad. Se trata de una joya arquitectónica de estilo francés que remite al esplendor de Versalles y que, aunque muchos pasan a diario por su vereda, pocos saben que se puede visitar.

Además, existen relatos sobre pasadizos subterráneos que lo conectarían con las Galerías Pacífico, sumando un halo de misterio a su historia.

El Palacio del Centro Naval fue inaugurado en 1914 como sede social de los oficiales de la Armada Argentina. Su diseño estuvo a cargo de los arquitectos Jacques Dunant, de origen sueco, y el francés Gastón Mallet, quienes se inspiraron en el estilo Beaux-Arts, característico de los grandes palacios europeos de fines del siglo XIX y principios del XX.

En el exterior se destacan relieves y figuras vinculadas a la navegación , mientras que en su interior se conservan mármoles importados, vitrales, arañas de cristal y mobiliario original que transportan a otra época.

Uno de los espacios más impactantes del palacio es el Salón Dorado, una sala de lujo que sigue en uso y donde se realizan conciertos gratuitos abiertos al público. Este detalle convierte al edificio en una propuesta cultural única, donde es posible disfrutar de música en vivo en un entorno patrimonial poco habitual.

Entre las curiosidades del lugar, también se destaca la puerta principal de hierro y cobre, fabricada con bronce fundido de antiguos cañones utilizados durante la guerra de la Independencia, un elemento que transforma al edificio en un verdadero símbolo histórico.

Dónde queda el Palacio del Centro Naval

El Palacio del Centro Naval está ubicado en Florida 801, esquina avenida Córdoba, una de las zonas más transitadas de Buenos Aires. A simple vista puede pasar desapercibido, pero basta con levantar la mirada para notar que se trata de un edificio fuera de lo común.

Cómo hacer para visitarlo

Las visitas guiadas se realizan los jueves y sábados a las 10:30 horas y están a cargo de una guía especializada que recorre los principales salones del edificio mientras cuenta su historia, sus secretos y anécdotas poco conocidas.

Para participar, es necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible en la cuenta oficial de Instagram del Centro Naval (@centro.naval). Los cupos son limitados y suelen agotarse rápido, especialmente cerca de feriados y fines de semana largos.