15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

En pleno microcentro porteño se esconde una joya arquitectónica de estilo europeo que combina historia naval, salones dorados y actividades culturales abiertas al público.

Por
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

  • El Palacio del Centro Naval es una joya arquitectónica de estilo francés ubicada en pleno microcentro porteño, inspirada en los palacios europeos como Versalles.
  • Inaugurado en 1914, conserva salones dorados, mármoles, vitrales y una puerta hecha con bronce de antiguos cañones de la guerra de la Independencia.
  • El edificio alberga el Salón Dorado, donde se realizan conciertos gratuitos y actividades culturales abiertas al público.
  • Se puede visitar con recorridos guiados los jueves y sábados, con inscripción previa a través de la cuenta oficial de Instagram del Centro Naval.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: en pleno centro porteño, entre oficinas, comercios y el ritmo del microcentro, la ciudad de la furia esconde un edificio que sorprende a quienes se animan a mirarlo con atención, ¿cuál es y cómo llegar?

San Esteban es una localidad con riqeuza arquitectónica y artística. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el rincón natural de paz con casonas coloniales con historia y capillas legendarias

Con su fachada imponente, salones dorados y detalles de época, este lugar es uno de esos secretos urbanos que combinan historia, arte y cultura en el corazón de la Ciudad. Se trata de una joya arquitectónica de estilo francés que remite al esplendor de Versalles y que, aunque muchos pasan a diario por su vereda, pocos saben que se puede visitar.

Además, existen relatos sobre pasadizos subterráneos que lo conectarían con las Galerías Pacífico, sumando un halo de misterio a su historia.

Palacio del Centro Naval

Cómo es el palacio francés que se puede visitar en cualquier momento en Buenos Aires

El Palacio del Centro Naval fue inaugurado en 1914 como sede social de los oficiales de la Armada Argentina. Su diseño estuvo a cargo de los arquitectos Jacques Dunant, de origen sueco, y el francés Gastón Mallet, quienes se inspiraron en el estilo Beaux-Arts, característico de los grandes palacios europeos de fines del siglo XIX y principios del XX.

En el exterior se destacan relieves y figuras vinculadas a la navegación, mientras que en su interior se conservan mármoles importados, vitrales, arañas de cristal y mobiliario original que transportan a otra época.

Uno de los espacios más impactantes del palacio es el Salón Dorado, una sala de lujo que sigue en uso y donde se realizan conciertos gratuitos abiertos al público. Este detalle convierte al edificio en una propuesta cultural única, donde es posible disfrutar de música en vivo en un entorno patrimonial poco habitual.

Entre las curiosidades del lugar, también se destaca la puerta principal de hierro y cobre, fabricada con bronce fundido de antiguos cañones utilizados durante la guerra de la Independencia, un elemento que transforma al edificio en un verdadero símbolo histórico.

Dónde queda el Palacio del Centro Naval

El Palacio del Centro Naval está ubicado en Florida 801, esquina avenida Córdoba, una de las zonas más transitadas de Buenos Aires. A simple vista puede pasar desapercibido, pero basta con levantar la mirada para notar que se trata de un edificio fuera de lo común.

Cómo hacer para visitarlo

Las visitas guiadas se realizan los jueves y sábados a las 10:30 horas y están a cargo de una guía especializada que recorre los principales salones del edificio mientras cuenta su historia, sus secretos y anécdotas poco conocidas.

Para participar, es necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible en la cuenta oficial de Instagram del Centro Naval (@centro.naval). Los cupos son limitados y suelen agotarse rápido, especialmente cerca de feriados y fines de semana largos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Baradero, historia y río en el norte de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que tiene un río muy antiguo

Ideal para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del mar abierto en un entorno tranquilo y poco masivo.

Turismo en Argentina: el destino alternativo con 500 habitantes y una playa infinita para ir en el verano 2026

En Córdoba hay un pequeño pueblo poco conocido que esconde tesoros naturales y una interesante historia.

Turismo en Córdoba: el pueblito desconocido con sierras bajas y altas que le dan un toque especial

Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.

Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Rating Cero

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

La naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones.

Este es el perfume favorito de Leonardo Di Caprio: cuánto sale en Argentina

 Por el momento, la actriz no compartió publicaciones en redes sociales sobre el recital ni sobre la persona que la acompañó.

Nueva relación: Laurita Fernández mostró a su pareja y sacudió las redes

últimas noticias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Hace 26 minutos
A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Hace 34 minutos
play
Un thriller erótico en Netflix. 

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Hace 36 minutos
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

Hace 36 minutos
¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?. 

Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Hace 37 minutos