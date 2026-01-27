27 de enero de 2026 Inicio
Turismo en la Costa Atlántica: esta es una de las mejores pizzerías del país

El local de Miramar que obtuvo reconocimiento continental por su especialidad al molde y se consolidó como un punto gastronómico clave de la región.

Miramar suma un ícono de la gastronomía en la Costa Atlántica.

Miramar suma un ícono de la gastronomía en la Costa Atlántica.

  • Mima Pizzería se consolidó como un referente gastronómico de Miramar con premios internacionales.
  • Su especialidad es la pizza in teglia, reconocida en el Campeonato Sudamericano de la Pizza 2024.
  • La propuesta combina técnica profesional, creatividad en sabores y ambiente de bodegón moderno.
  • La experiencia incluye servicio en salón, delivery, take away y la modalidad de pizza libre.

En la Costa Atlántica, y especialmente en la ciudad de Miramar, algunas propuestas logran trascender la idea de un simple lugar para comer y se convierten en verdaderos referentes culinarios. Ese es el caso de Mima Pizzería, que pasó de ser una opción local a consolidarse como un destino gastronómico con proyección nacional e internacional, gracias a una propuesta que combina tradición pizzera, innovación constante y una marcada búsqueda de excelencia.

El reconocimiento que obtuvo en competencias especializadas posicionó al local dentro de un circuito de alta exigencia culinaria. Ese respaldo profesional se refleja en una carta que prioriza la calidad del producto, el dominio técnico y una experiencia pensada para que cada visita sea distinta a la anterior.

El crecimiento de Mima Pizzería se apoya en una identidad clara: ofrecer pizzas que superen el estándar habitual. La constancia en la calidad, el cuidado del proceso de elaboración y la calidez del servicio explican por qué se convirtió en uno de los puntos más destacados del turismo gastronómico de la Costa Atlántica.

Mima pizzería 2
Miguel Sánchez Vázquez, el maestro pizzero detrás de las pizzas premiadas de Mima.

Miguel Sánchez Vázquez, el maestro pizzero detrás de las pizzas premiadas de Mima.

Dónde queda Mima Pizzería

Mima Pizzería se encuentra en Avenida 9 Nº 1414, en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Su ubicación céntrica la convierte en un punto de fácil acceso tanto para turistas como para residentes, y la posiciona como una parada destacada dentro del circuito gastronómico local.

Con el tiempo, esa dirección dejó de ser solo una referencia geográfica para transformarse en sinónimo de calidad culinaria. El local se consolidó como una institución de la ciudad, con una reputación construida a partir de premios, profesionalismo y una propuesta que logró proyectarse más allá de Miramar, incluso a nivel nacional e internacional.

Qué puedo pedir en Mima Pizzería

El menú de Mima Pizzería se destaca por su variedad y creatividad. Si bien la pizza es la protagonista absoluta, la diversidad de sabores permite recorrer combinaciones clásicas y opciones más innovadoras.

Entre las creaciones más comentadas aparece la pizza de asadito, que integra uno de los sabores más representativos de la gastronomía argentina dentro del formato pizzero. Esta propuesta une dos universos culinarios y se convirtió en uno de los sellos distintivos del local.

También se destacan variedades como la de rúcula, jamón crudo y tomates secos, que suma un perfil más sofisticado y fresco, y la de palmitos, un clásico que mantiene vigencia dentro de la carta. La fugazzeta rellena, reconocida a nivel mundial, ocupa un lugar central por su generosidad de queso y el equilibrio con la cebolla cocida.

Una de las propuestas más atractivas es la experiencia de pizza libre, una modalidad que permite degustar múltiples variedades de pizzas y tipos de masa en un formato similar al tenedor libre. Esta opción invita a recorrer toda la identidad del menú en una sola visita.

Cómo llegar a Mima Pizzería

El acceso más común para quienes viajan desde Ciudad de Buenos Aires hacia Miramar es en auto por la Ruta Nacional 2, continuando luego por la Ruta Provincial 11 hacia el sur hasta ingresar a la ciudad balnearia, un recorrido de cerca de 450 km y alrededor de 5 a 6 horas de viaje en condiciones normales de tránsito desde Capital Federal a la costa bonaerense.

Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro también salen servicios de micros de larga distancia con destino a la terminal de Miramar. Los viajes suelen durar unas 6 a 6 horas y media aproximadamente, y durante la temporada alta la cantidad de servicios y frecuencias suele aumentar para atender la demanda turística.

Ya en Miramar, llegar a Mima Pizzería desde la terminal es sencillo: la dirección, Avenida 9 1414, queda dentro del área urbana central, accesible en taxi, remis o transporte local desde cualquier punto de la ciudad.

Mima pizzería 3
La experiencia de pizza libre permite recorrer la diversidad completa del menú.

La experiencia de pizza libre permite recorrer la diversidad completa del menú.

Para quienes no viajan desde Buenos Aires, Miramar también está conectada por rutas provinciales desde localidades cercanas como Mar del Plata o Necochea a través de la Ruta Provincial 11, lo que facilita el acceso por carretera desde distintos puntos de la costa bonaerense.

