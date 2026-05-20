Actividades gratuitas en Buenos Aires para disfrutar por el fin de semana largo del 25 de mayo

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un intenso fin de semana largo con una agenda repleta de actividades gratuitas , espectáculos culturales, recitales, ferias gastronómicas y celebraciones patrias entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo . Vecinos y turistas podrán disfrutar propuestas al aire libre en distintos barrios porteños, con opciones para toda la familia y eventos especiales organizados por espacios culturales y organismos públicos.

El sábado 23 de mayo , la principal atracción será La Noche del Obelisco , el gran festejo por los 90 años del monumento más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la celebración se realizará en el Obelisco, ubicado en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Avenida Corrientes , en el barrio de San Nicolás , y contará con shows de mapping, música en vivo, intervenciones artísticas y actividades especiales durante toda la jornada. Ese mismo día también se desarrollarán las Visitas Guiadas por el aniversario del Obelisco , con recorridos gratuitos a las 15 y 18 horas para descubrir detalles históricos y arquitectónicos del ícono porteño.

También el sábado 23, la Usina del Arte , en Avenida Caffarena 1 , La Boca , recibirá desde las 20 horas un recital gratuito de Benito Cerati , quien repasará canciones de toda su discografía en formato íntimo junto a su banda. En paralelo, el Teatro Colón , ubicado en Cerrito 618 , San Nicolás, abrirá sus puertas para una nueva edición de La Noche de las Ideas , un ciclo gratuito con conferencias, debates e instalaciones artísticas que podrá visitarse entre las 13 y las 22 horas.

Otra de las actividades destacadas del sábado será el clásico Tranvía Histórico de Buenos Aires, que funcionará de 16 a 19 horas desde Emilio Mitre 500, en Caballito. Allí vecinos y turistas podrán recorrer el barrio a bordo de antiguos tranvías restaurados. Además, el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, ofrecerá la propuesta gastronómica gratuita Cocina Abierta, edición especial Viva la Patria, con degustaciones, clases de cocina y productos regionales entre las 14 y las 20 horas.

tranvía historico caba buenos aires Vuelve el clásico Tranvía Histórico de Buenos Aires por Caballito.

El domingo 24 de mayo continuará la agenda gratuita con la feria gastronómica Sabores de la Patria, que se desarrollará de 11 a 20 horas en Avenida del Libertador y Pueyrredón, en Recoleta. Allí habrá locro, empanadas, pastelitos, carnes, chocolate caliente y distintos platos típicos argentinos. Ese mismo día seguirá funcionando el Tranvía Histórico de Buenos Aires, con recorridos gratuitos de 10 a 13 y de 16 a 19 horas desde Caballito.

Además, el domingo el Palacio Libertad volverá a ser escenario de Cocina Abierta, edición Especial Viva la Patria, con actividades gastronómicas y culturales gratuitas de 14 a 20 horas. Ya sobre la medianoche, desde las 23:59 horas, el histórico Cabildo de Buenos Aires, ubicado en Bolívar 65, Monserrat, será sede de la vigilia patriótica “Palpitando el 25”, donde integrantes del Regimiento de Patricios y la banda Tambor de Tacuarí interpretarán el Himno Nacional Argentino para recibir el Día de la Patria.

El lunes 25 de mayo, feriado nacional, continuará la feria Sabores de la Patria en Recoleta, nuevamente entre las 11 y las 20 horas, con comidas tradicionales y productos regionales. También seguirá la programación especial de Cocina Abierta en el Palacio Libertad, que abrirá de 12 a 20 horas con degustaciones y propuestas culinarias típicas argentinas.

palacio libertad ex centro cultural kirchner El Palacio Libertad albergará diversas actividades durante el fin de semana.

La jornada patria tendrá además uno de sus eventos centrales con la Gala Patria en el Palacio Libertad desde las 17 horas. El concierto contará con repertorio del cancionero nacional, participación especial del cantante Jairo y la recuperación del histórico órgano Klais Opus 1912. Durante el lunes también se realizarán las tradicionales Fiestas Mayas desde las 8 horas en Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Monroe, en Palermo, junto con distintas peñas folklóricas, espectáculos culturales y actividades gratuitas organizadas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.