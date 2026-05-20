20 de mayo de 2026 Inicio
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Cuáles son las mejores escapadas para hacer en Buenos Aires y disfrutar de un fin de semana patrio

Estas son las celebraciones regionales en torno al 25 de mayo más cumplidoras: locro, pastelitos, folklore y paseos para desconectar de la rutina y aprovechar el feriado.

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Estos son los mejores eventos bonaerenses para aprovechar el feriado del 25 de mayo. 

Estos son los mejores eventos bonaerenses para aprovechar el feriado del 25 de mayo. 

  • Los pueblos bonaerenses preparan fiestas gastronómicas y actividades criollas para el fin de semana del 25 de Mayo.
  • Pastelitos, salame quintero, tortitas negras y asados aparecen entre las propuestas más buscadas por los turistas.
  • Destinos como Mercedes, Dolores y Villa Gesell esperan un importante movimiento de visitantes.
  • El turismo de cercanía vuelve a consolidarse como una de las opciones más elegidas para el feriado largo.

El fin de semana patrio del 25 de Mayo vuelve a impulsar las escapadas cortas dentro de la Provincia de Buenos Aires, donde distintas localidades preparan propuestas vinculadas a los regionales, las tradiciones criollas y las fiestas populares. Pastelitos, picadas, tortitas negras y asados se pueden transformar en el centro de reuniones familiares y viajes cortos para descansar y disfrutar durante el feriado patrio.

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Qué escapadas son las mejores para aprovechar el fin de semana patrio

Carmen de Areco

El pueblo turístico de Gouin aparece como una de las opciones más buscadas para quienes quieren probar pastelitos tradicionales durante el 25 de Mayo. El recorrido incluye antiguas estaciones ferroviarias, almacenes rurales y espacios históricos vinculados a la identidad bonaerense.

Mercedes

La ciudad mantiene su lugar como uno de los polos gastronómicos más reconocidos gracias al salame quintero, un clásico de las picadas y reuniones familiares. Los almacenes de campo y las quintas forman parte de la experiencia turística.

Chungo pastelitos de membrillo y batata

Tapalqué

Las tortitas negras gigantes vuelven a ser protagonistas durante el feriado largo. El destino también suma propuestas culturales y actividades populares pensadas para quienes buscan una escapada tranquila dentro de la provincia.

Brandsen

La localidad de Oliden propone disfrutar de la clásica galleta de campo cocida en horno a leña, además de recorridos por caminos rurales y almacenes históricos que conservan el espíritu del interior bonaerense.

Dolores

La histórica Torta Argentina vuelve a posicionar a la ciudad entre las escapadas gastronómicas más elegidas. El postre, elaborado con capas finas de masa y dulce de leche, mantiene vigente una receta tradicional del siglo XIX.

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Se viene el Festival Buenos Aires Folklore
Se viene el Festival Buenos Aires Folklore

Villa Gesell

Entre el 23 y el 25 de mayo se realizará una nueva edición de “El Reencuentro con Nuestras Raíces”, un evento que reunirá folklore, artesanías y comidas típicas al aire libre. Las grandes parrillas y los espectáculos tradicionales formarán parte de las actividades previstas para el fin de semana largo.

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