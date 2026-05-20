Cual es la escapada bonaerense con historia de inmigrantes y que tiene un estilo europeo

Este destino, a menos de 500 km de La Plata, parece una joya sacada directamente de la campiña alemana: conocé cómo es y cómo llegar.

Germania es el destino bonaerense ideal para visitar: creció en torno a su estación de trenes y la identidad del lugar se la dio el trabajo rural.

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires hay un pueblo que empezó a ganar lugar entre las escapadas de invierno gracias a una combinación que todavía conserva atractivo: tradición rural, pasado ferroviario y una identidad marcada por la inmigración europea. Se llama Germania y forma parte del Partido de General Pinto , cerca del límite con Santa Fe.

Este pueblo tranquilo y muy pintoresco no es tan conocido en Córdoba pero es perfecto para descansar de la rutina: dónde está

Germania remite de inmediato a Europa y esa referencia también aparece en el perfil del pueblo, que mantiene una estética típica del interior bonaerense con comercios históricos y calles tranquilas, combinado con la tradición sajona que le da su identidad y nombre. El pueblo siempre estuvo ligado al tren y al trabajo rural.

La localidad cumplió 118 años en agosto de 2023 y tiene cerca de 2.700 habitantes , una dimensión que explica por qué muchos viajeros la eligen para descansar lejos de los destinos masivos. Acá no predominan las grandes atracciones ni el movimiento constante, sino los planes simples que permiten bajar el ritmo y disfrutar del paisaje cotidiano.

Uno de los puntos más valorados por quienes llegan a Germania es justamente esa sensación de tiempo lento. El pueblo invita a caminar sin demasiada planificación, entrar en antiguos almacenes, recorrer panaderías tradicionales y detenerse en espacios que conservan parte de la historia local.

Así es el pueblo que recuerda a Europa y es perfecto para una escapada

La experiencia en Germania también pasa por la gastronomía: en varios restaurantes y comercios conviven sabores argentinos con influencias asociadas a la inmigración, en propuestas donde los almuerzos largos y las sobremesas forman parte del ritual. A eso se suma el Parque del Centenario, uno de los lugares más elegidos para pasar la tarde, hacer un picnic o compartir una parrillada durante los días fríos de invierno.

Para quienes buscan una fecha especial, la Fiesta Provincial de la Vaquillona es uno de los eventos más importantes del calendario local de enero. La celebración reúne comidas típicas, música y espectáculos que atraen visitantes de distintos puntos de la provincia.

Fiesta Provincial de la Vaquillona Germania ofrece una gran oferta de comidas y bebidas. infocielo.com

Germania se encuentra a unos 429 kilómetros de La Plata y a aproximadamente 29 kilómetros de General Pinto. Parte del acceso incluye caminos rurales, por lo que durante el invierno se recomienda revisar el estado de las rutas antes de salir, sobre todo después de lluvias. Con su perfil sereno y su identidad marcada por la historia inmigrante, el pueblo aparece como una alternativa distinta para una escapada corta en territorio bonaerense. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el traslado en auto tarda alrededor de 4 horas y se accede a través de la Ruta Nacional 7.