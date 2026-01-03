3 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: la comuna hermosa que está rodeada de un lago imponente

Esta población del departamento Santa María ofrece costas sobre un gran espejo de agua artificial y acceso a montañas.

Esta localidad brinda múltiples opciones acuáticas más allá del dique principal.

  • Localidad a orillas del Embalse Los Molinos a 70 kilómetros de la capital provincial con múltiples opciones náuticas y pesca.
  • Diversos cursos de agua cercanos como río San Pedro, río del Medio, Golpe de Agua y río Espinillos con balnearios naturales.
  • Punto de partida para cabalgatas y caminatas por bosques de pinos cerca de las Sierras Grandes con reserva de flora autóctona.
  • Festivales de doma gaucha durante el año y vuelos en parapente con motor para los más aventureros

Potrero de Garay es una población del área de Paravachasca que se destaca por su ubicación bordeando la costa del Lago Los Molinos. Este destino se está afianzando como uno de los favoritos de los turistas que buscan disfrutar de la pesca y los deportes en el agua en este gran embalse que además ofrece el placer de recorrer su ribera y deleitarse con platos típicos de pejerrey guarnizado.

Situada a apenas 70 kilómetros de Córdoba Capital, esta localidad brinda múltiples opciones acuáticas más allá del dique principal, incluyendo el balneario del río San Pedro pasando el puente homónimo y otros sitios para refrescarse a pocos kilómetros como laa costas del río del Medio, Golpe de Agua y río Espinillos.

Por su cercanía con las Sierras Grandes , este enclave se convierte en un punto estratégico para emprender múltiples cabalgatas y caminatas que suelen atravesar extensos bosques de pinos, además de contar con una reserva de flora autóctona repleta de espinillos, talas y chañares creada por Resolución 37/2009. La zona contiene diversas especies como calandrias, zorzales, chingolos, colibríes, lechuzas, cotorras, horneros, garzas blancas, zorros, liebres, perdices, vizcachas e iguanas, siendo las Sierras Grandes el hábitat del puma y el zorro colorado, lo que enriquece la experiencia de quienes visitan este Área Natural Protegida.

Por otro lado, durante casi todo el año se realizan en la comuna festivales de doma, destacándose la Fiesta Gaucha Fortín Jesús Niño y la Fiesta Gaucha Fortín Martín Miguel de Güemes como los principales eventos que celebran las tradiciones criollas.

El pueblo cuenta con amplias opciones de alojamiento incluyendo cabañas, complejos hoteleros y bungalows, además de restaurantes, casas de té, cervecerías artesanales, rotiserías y otros puestos gastronómicos cercanos al dique, resaltando además la plaza Los Orígenes, la rotonda del Gaucho Urbano y la capilla Jesús Niño.

Dónde queda Potrero de Garay

Potrero de Garay se encuentra ubicada en el departamento Santa María, provincia de Córdoba, al sudoeste departamental a orillas del Embalse Los Molinos, entre las desembocaduras de los ríos San Pedro y Los Espinillos. Esta localidad del área de Paravachasca está a 28 kilómetros de la cabecera departamental Alta Gracia y a 59 kilómetros de la capital provincial, aunque por acceso directo se encuentra a 70 kilómetros de Córdoba Capital.

Su posición a orillas del gran embalse y su cercanía con las Sierras Grandes la convierten en un punto estratégico tanto para actividades náuticas como para excursiones terrestres por las montañas circundantes.

Qué puedo hacer en Potrero de Garay

Las opciones de actividades en Potrero de Garay abarcan deportes en el agua, naturaleza, aventura y tradiciones gauchas:

  • Practicar pesca deportiva en el Lago Los Molinos, especialmente de pejerrey
  • Realizar deportes náuticos sobre las costas del gran embalse que bordea la población
  • Recorrer la ribera del Lago Los Molinos y disfrutar de las vistas del espejo de agua
  • Degustar platos típicos de pejerrey guarnizado en establecimientos gastronómicos cercanos al dique
  • Disfrutar del balneario del río San Pedro pasando el puente homónimo
  • Refrescarse en los balnearios del río del Medio ubicados a pocos kilómetros
  • Visitar el balneario Golpe de Agua para chapuzones en aguas naturales
  • Nadar en el balneario del río Espinillos rodeado de naturaleza serrana
  • Realizar cabalgatas que atraviesan extensos bosques de pinos aprovechando la cercanía con las Sierras Grandes
  • Conocer la reserva de flora autóctona repleta de espinillos, talas y chañares, creada como Área Natural Protegida por Resolución 37/2009
  • Avistar especies locales como calandrias, zorzales, chingolos, colibríes, lechuzas, cotorras, horneros, garzas blancas, zorros, liebres, perdices, vizcachas e iguanas
  • Realizar travesías en parapente con motor para los que se animan a la altura
  • Asistir a festivales de doma que se realizan durante casi todo el año
  • Participar de la Fiesta Gaucha Fortín Jesús Niño, uno de los principales eventos criollos
  • Disfrutar de la Fiesta Gaucha Fortín Martín Miguel de Güemes, celebración tradicional de la comuna
  • Visitar la plaza Los Orígenes, espacio verde destacado de la localidad
  • Recorrer la capilla Jesús Niño, sitio religioso representativo del pueblo
Cómo llegar a Potrero de Garay

Para llegar a Potrero de Garay desde la ciudad de Córdoba se debe tomar la Ruta Provincial 5 pasando por Villa Ciudad de América, desde donde hay que recorrer 6 kilómetros hacia el oeste por la Ruta Provincial 271 hasta alcanzar esta localidad del departamento Santa María ubicada a orillas del Embalse Los Molinos.

El trayecto total desde Córdoba Capital es de aproximadamente 70 kilómetros en auto. También es posible acceder en colectivo que conecta este destino de Paravachasca con las principales ciudades de la región, facilitando el acceso a quienes deseen disfrutar de las actividades náuticas del lago y las caminatas por las Sierras Grandes que la rodea.

