Nochebuena: hubo un choque cada media hora en la Ciudad y se retuvieron 102 autos en todo el país

El SAME asistió 52 accidentes viales en CABA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 97 test de alcoholemia positivos en todo el país. El valor más alto fue de 1,83 g/l en San Juan.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) registró 97 test de alcoholemia positivos y 102 retenciones de vehículos en todo el país entre Nochebuena y la mañana de Navidad. Por su parte, el SAME asistió un choque cada 27 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, 52 accidentes con más de 109 personas involucradas.

Uno de los siniestros más impactantes fue el choque de un auto contra una grúa de una obra en construcción en Belgrano, el conductor fue rescatado por los bomberos y trasladado al hospital. En el mismo barrio, un colectivo de la línea 168 chocó una moto y el motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano con un traumatismo grave de cráneo.

El SAME también asistió accidentes que no requirieron ningún traslado, como un choque entre dos autos en Nueva York 5076 en Villa Devoto. En otro siniestro, en el mismo barrio, los conductores rechazaron ser trasladados.

Los controles de alcoholemia en todo el país

Según informó la ANSV, unos 5.220 vehículos fueron fiscalizados en rutas y accesos de todo el país, donde se labraron un total de 163 actas de infracción.

La alcoholemia más alta se registró en San Juan, en la ciudad de Caucete, con 1,83 g/l. Los otros valores más elevados se registraron en Gualeguaychú, Entre Ríos, con 1,66 g/l; en Wanda, Misiones, con 1,57; en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con 1,49; y en Las Grutas, Río Negro, con 1,47.

"Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos", remarcó la ANSV.

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Hace 6 minutos
Hace 27 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

Hace 58 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Hace 59 minutos
Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Hace 1 hora