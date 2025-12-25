Nochebuena: hubo un choque cada media hora en la Ciudad y se retuvieron 102 autos en todo el país El SAME asistió 52 accidentes viales en CABA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 97 test de alcoholemia positivos en todo el país. El valor más alto fue de 1,83 g/l en San Juan. Por + Seguir en







La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) registró 97 test de alcoholemia positivos y 102 retenciones de vehículos en todo el país entre Nochebuena y la mañana de Navidad. Por su parte, el SAME asistió un choque cada 27 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, 52 accidentes con más de 109 personas involucradas.

Uno de los siniestros más impactantes fue el choque de un auto contra una grúa de una obra en construcción en Belgrano, el conductor fue rescatado por los bomberos y trasladado al hospital. En el mismo barrio, un colectivo de la línea 168 chocó una moto y el motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano con un traumatismo grave de cráneo.

El SAME también asistió accidentes que no requirieron ningún traslado, como un choque entre dos autos en Nueva York 5076 en Villa Devoto. En otro siniestro, en el mismo barrio, los conductores rechazaron ser trasladados.

Los controles de alcoholemia en todo el país Según informó la ANSV, unos 5.220 vehículos fueron fiscalizados en rutas y accesos de todo el país, donde se labraron un total de 163 actas de infracción.

La alcoholemia más alta se registró en San Juan, en la ciudad de Caucete, con 1,83 g/l. Los otros valores más elevados se registraron en Gualeguaychú, Entre Ríos, con 1,66 g/l; en Wanda, Misiones, con 1,57; en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con 1,49; y en Las Grutas, Río Negro, con 1,47.

