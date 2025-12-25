Fin del Boxing Day 2025: la inesperada razón por la que la Premier League cortó su tradición histórica El fútbol inglés rompió una costumbre centenaria y el 26 de diciembre sólo se disputará un partido, donde jugará el argentino Lisandro Martínez. Las razones de una decisión que enfureció a los hinchas de todo un país. Por + Seguir en







Los hinchas expresaron su malestar por la dura decisión acerca del Boxing Day.

El 26 de diciembre no es un día más en el calendario de la Premier League. Es la celebración de una tradición centenaria, un rito instalado en el corazón del hincha: es el Boxing Day. El fútbol de Primera División de Inglaterra ofrece, un día después de Navidad, una jornada completa del campeonato sinónimo de partidos increíbles, viajes cortos, rivalidades encendidas y resultados imposibles de olvidar. Sin embargo, en este fin de 2025 nada de eso sucederá.

La Premier League 2025/26 programó solamente un encuentro este viernes, correspondiente a la fecha 18, en un quiebre de la marca tradicional de Inglaterra. Cuando el Manchester United, del argentino Lisandro Martínez, reciba a Newcastle en Old Trafford, marcará un giro histórico en una de los citas más arraigadas del fútbol inglés.

Los intereses televisivos han impuesto sus condiciones contractuales para el desarrollo de la jornada: la Premier League y sus socios de TV acordaron un calendario que obliga a disputar 33 fines de semana de liga durante la temporada, dejando sólo cinco fechas para partidos entre semana. Ese diseño está estrechamente ligado a cómo se venden los derechos de transmisión — especialmente en mercados clave — y a los compromisos para distribuir los encuentros en franjas específicas cada sábado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierleague/status/2004104325165961464&partner=&hide_thread=false The most wonderful time of the year pic.twitter.com/HFK5gDPFEO — Premier League (@premierleague) December 25, 2025 El 26 de diciembre de 2025 cae en viernes, un día que en términos de contrato televisivo está considerado parte de un fin de semana estándar más que de un “festivo con muchos espacios de transmisión”. Para cumplir con lo estipulado -los 33 fines de semana estrictos- la liga tuvo que asignar los partidos de la jornada 18 a sábado 27 y domingo 28, reservando sólo ese único encuentro del viernes para televisión en vivo. En otros años, cuando Boxing Day coincidió con sábado o domingo, era más fácil cumplir con el número de fines de semana y, al mismo tiempo, mantener la programación festiva completa.

Por otra parte, la expansión de las competiciones europeas y la reconfiguración del calendario doméstico son otras variables que entran en juego. Más fechas de Champions League, Europa League y Conference League, junto con ajustes en la FA Cup, comprimieron aún más la temporada. Ante ese escenario, la Premier priorizó fines de semana completos por sobre jornadas multitudinarias en días laborables.

lisandro martinez El argentino Lisandro Martínez será el único argentino que jugará en el Boxing Day. ¿Qué es el Boxing Day? El Boxing Day es una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol inglés que se lleva a cabo el día después de Navidad, el 26 de diciembre. La jornada se retrotrae a la Edad Antigua, cuando las clases nobles entregaban cajas con comida y frutas a su servidumbre en esa fecha. A pesar de los cambios en el fútbol moderno, el Boxing Day sigue siendo una celebración única para los seguidores de la Premier League, con partidos llenos de emoción y rivalidad. La primera vez que se entrelazaron dicha tradición y el fútbol fue en 1860, cuando el Sheffield United, primer club en la historia del fútbol, por fin encontró un rival, que sería el Hallam FC. De manera accidental el día que se celebró el histórico encuentro fue un 26 de diciembre, y se quedaría marcado como el primero entre clubes. boxing day 1963 El Boxing Day más recordado, el de 1963: 66 goles en 10 partidos jugados. La fecha 18 de la Premier League 2025/26 Manchester United vs Newcastle United (26/12 – Boxing Day)

Nottingham Forest vs Manchester City (27/12)

Arsenal vs Brighton & Hove Albion (27/12)

Brentford vs Bournemouth (27/12)

Burnley vs Everton (27/12)

Liverpool vs Wolverhampton Wanderers (27/12)

West Ham United vs Fulham (27/12)

Chelsea vs Aston Villa (27/12)

Sunderland vs Leeds United (28/12)

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur (28/12)